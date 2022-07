CAMEROUN :: Mais qu’est-ce qui rend les hommes si infidèles ? :: CAMEROON

Il y a un adage au Cameroun qui stipule que « Les hommes fidèles n’existent pas ! »

Mais je demande hein, est-ce que vous avez alors cherché à comprendre pourquoi est-ce que les hommes d’ici sont toujours aussi infidèles ?

Il y a d’abord la curiosité

Les hommes camerounais sont trop curieux ! Pas sur le plan scientifique hein, mais sur le plan sexuel ils aiment généralement faire des découvertes et de nouvelles expériences avec de nouvelles femmes.

Les hommes camerounais aiment trop les « expérimentations ». S’ils ont une femme qui est jaune, ils vont rechercher les femmes qui sont plus noires que le charbon. S’ils ont une copine qui est petite de taille, ils vont rechercher une demoiselle qui est longo longo comme le baobab, et qui possède un long cou comme celui de la girafe. S’ils ont une petite amie qui est naturellement naturelle et qui ne s’expose pas au maquillage ni aux piercings, ils vont sursauter devant les araignées des snack-bars qui ont l’habitude de pratiquer le ndjansang et les tatouages. Et même lorsqu’ils ont une épouse qui est taciturne comme la petite amie de mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè, ils vont quand même se coltiner une jeune maîtresse qui est très commère et qui adore pratiquer le kongossa jusqu’ààààààà…

Puis il y a la variété

C’est un peu comme la curiosité mais c’est surtout de la gourmandise à vrai dire. Parce que si tu attrapes un conjoint camerounais en plein délit d’infidélité, il va te rétorquer que « Est-ce que tu peux manger le riz sauté avec les mêmes condiments tous les jours ? »

Donc il y a la variété. Il y a le plaisir de coucher avec une fille squelettique le lundi, et de varier le menu avec une rondelette presque obèse le vendredi soir. Il y a la satisfaction de pouvoir jongler entre plusieurs copines qui habitent dans plusieurs quartiers différents, et généralement leur âge peut varier de dix-huit jusqu’à cinquante-cinq ans. Il y a des hommes ici dehors qui sont génétiquement des omnivores, et qui batifolent avec tous types de cameruineuses. Et puisque nous sommes dans un pays où la sexualité est quasiment monnayée de façon légalisée, quoi de plus naturel que de se payer une entrée et un dessert alors qu’on a pourtant abandonné le plat de résistance à la maison ?

Ensuite il y a le désir de qualité

Certains hommes sont bien conscients que leur compagne n’est pas la plus jolie créature de l’univers. Mais malheureusement, ils ne peuvent plus la quitter. Soit à cause des enfants qu’ils ont eus ensemble, soit par la faute de l’acte de mariage qui est difficile à annuler, ou encore parce que le garçon est reconnaissant envers la fille de l’avoir supporté durant ses interminables périodes de galère…

Le désir de qualité s’exprime par la multiplication des conquêtes à l’extérieur du domicile conjugal. Certains hommes profitent de leur nouveau pouvoir monétaire pour s’autoriser de jolies maîtresses, et satisfaire ainsi leur orgueil et leur égo de mâles dominateurs. Il y a aussi des hommes qui entretiennent carrément un deuxième foyer à l’extérieur du foyer officiel, parce que leur nouvelle conquête est certainement plus affriolante et plus aguicheuse que la dame qui est reconnue par leur propre famille.

Et puis, la qualité s’exprime jusque dans la polygamie : vous n’avez pas encore remarqué que les deuxièmes épouses sont systématiquement plus jeunes, plus jolies et plus intelligentes que la première femme qui était déjà installée dans le foyer ?

Enfin, il y a l’opportunité

Là je m’adresse aux gigolos professionnels. C’est-à-dire aux hommes qui comptent sur les femmes pour pouvoir s’en sortir. Pour se loger, pour s’habiller, pour se nourrir, pour survivre. Parce qu’il y a réellement des hommes ici au Cameroun qui sont devenus infidèles par opportunisme. Ils sont comme des Robin des Bois des cœurs. Ils prennent l’argent aux filles qui sont nanties pour venir le reverser à la maman de leurs enfants ou bien aux femmes que leurs sentiments ont choisies. Ils sont pragmatiques. Ils se servent de leurs concubines du dehors pour obtenir un emploi, une faveur, une recommandation, une enveloppe. Ils sont sans états-d’âme ! Ils seraient même prêts à s’envoyer en l’air avec tous les laiderons de notre planète, mais à condition que cette gymnastique érotique leur permette de pouvoir solder intégralement toutes leurs factures !

Mais qu’est-ce qui rend les hommes si bordels ? Parce que c’est de cela qu’il s’agit, puisque si c’est une femme qui agit de la même manière on va la traiter instantanément de prostituée !

Mais qu’est-ce qui rend les hommes si nymphomanes ? Parce que même si cet adjectif s’adresse particulièrement aux femmes, ce sont surtout les hommes qui sont des insatiables sexuels et qui ont un appétit pornographique quasiment inassouvissable. Mais qu’est-ce qui rend les amoureux d’ici si frivoles et si incontrôlables, puisque bien souvent ce sont les hommes qui sont les principaux coupables de l’adultère.

Au point que dans notre mentalité camerounaise, les femmes ont déjà accepté que « Les hommes fidèles n’existent pas ! », « Tant que j’ai mon respect et ma tranquillité dans mon foyer, ça me suffit ! », « Même si tu fais n’importe comment avec ton mari et même si tu lui donnes tout l’or du monde, est-ce que cela va alors empêcher qu’il aille se mélanger avec d’autres femmes dehors ? »

Et pourtant hein, la fidélité est certainement le plus beau cadeau qu’un homme puisse décider d’offrir à sa partenaire…