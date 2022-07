CAMEROUN :: MEMOIRE D’UN PEUPLE : JEANNE-IRENE BIYA, UN DESTIN FINALEMENT TRAGIQUE :: CAMEROON

Ce 29 juillet, est le jour de la commémoration de la mort de la deuxième Première dame de l’Etat du Cameroun, première épouse du chef de l'actuel président de la République du Cameroun. Bon nombre de Camerounais ignorent cette femme que le Cameroun tout entier a confié aux oubliettes. Soit. Ainsi fonctionne la vie: la Bible nous apprend que les morts sont vite oubliés, quelque grand qu'ils aient été.

Pourtant femme de grand cœur et d’amour inestimable. Ce qui est constitutif de ce texte, est un aperçu succinct de la vie de cette dame d’honneur et au cœur soyeux. Aperçu parce que les informations que nous détenons sur ce sujet, sont quasi inexistantes.

Afin de reconstituer une séquence occulte de notre histoire, nous proposons d’analyser toutes les informations que nous avons sur la main afin d’en faire un article vrai et passionnant sur la mémoire de cette dame qui semble oubliée de tous. Il s’agira pour nous d’apporter des éclaircissements sur la mort de Jeanne-Irène et

ensuite nous analyserons les thèses sur la mort de Jeanne-Irène.

JEANNE-IRENE BIYA : naissance, parcours scolaire, vie sociale et œuvres

Les informations que nous détenons sur cette partie de la vie de la défunte Première dame, sont minimes.

Presque inexistantes.

-Naissance et parcours scolaire

Irène est née en 1935, vingt cinq ans avant la prétendue Indépendance de nombreux territoires d’Afrique francophone dont le Cameroun. Née à Monengombo, une petite localité située dans la ville d’Akonolinga, chef lieu du département du Nyong-Et-Mfoumou,ex- province du Centre. Elle fait ses études primaires et secondaires au Cameroun dans ce qui est devenu région du Centre, avant de partir pour la France où elle étudie pendant quelques années à l’école des sages - femmes de Nantes.

- Vie sociale et œuvres

Quelques temps après l’obtention de son parchemin, et exerçant comme sage -femme, elle rencontre M. Biya Bi Mvondo Paul Barthelemy, étudiant en Sciences politiques à Paris. Les deux amoureux se disent oui à Antony en France le 02 septembre 1961, soit environ un an après l’accession à l’Indépendance du Cameroun. Les deux jeunes mariés filent le parfait amour en France avant de retourner en terre natale. De retour au Cameroun, rien ne change entre Irène et son mari. Le couple est soudé, et semble inséparable.

Mais, tout bascule lorsque son mari, son compagnon de tous les jours accède à la magistrature suprême de l’Etat du Cameroun, le 06 Novembre 1982, suite à la démission d’Amadou Ahidjo. Au départ, tout va merveilleusement bien pour le couple, avec les avantages multiples que procure le pouvoir.

Sur le plan humanitaire, en Afrique et au Cameroun en particulier, Jeanne-Irene Biya mène plusieurs actions notamment envers les enfants (orphelins et enfants de la rue) et les femmes. Au lendemain de sa mort, cette dame de cœur s’apprêtait à se rendre avec Yaou Aissatou alors ministre en charge des Affaires sociales, dans la zone d’Obala ( département de la Lekié, au Centre du pays ) pour la visite d’un champ de champignons réalisé par une association de femmes rurales. Elle fut ‘’model-renec’’. Sur le plan social, cette dame pourtant dotée d’un grand cœur et d’un amour immense, n’eut malheureusement pas d’enfants.

AMBIGUITE AUTOUR DE LA MORT DE JEANNE-IRENE BIYA

La mort de Jeanne - Irène Biya est sujette à de nombreuses controverses. Ce qui est vrai c’est que cette dernière décède effectivement le 29 juillet 1992 au palais de l’Unité à Yaoundé.

- Première thèse : courte maladie

Selon les sources officielles, Jeanne-Irène est morte le 29 juillet 1992 au palais présidentiel, des suites d'une courte maladie, alors que son mari se trouvait à un sommet des chefs d’Etat africains à Dakar au Sénégal. On peut subodorer que ceci est fait à dessein, parce premièrement, la Première dame, malade, ne devrait pas se retrouver au Cameroun. Ensuite, quel homme réfléchi, laisserait sa femme agonisante, pour se rendre à un conclave alors que l’on sait qu’il pouvait envoyer à sa place un représentant? Enfin, pourquoi n’avait-elle repoussé sa sortie avec Yaou Aissatou, cérémonie qui devait avoir lieu le 30 juillet? Dans tous les cas, seules les personnes concernées et impliquées, pourraient apporter des informations exactes sur ce volet critique et plus que sujet à caution.

- Seconde thèse : assassinat ?

Pourquoi penser à un assassinat ? Tout simplement parce que, quelques temps après l’accession à la magistrature suprême de son mari, Irène Biya est témoin de certaines pratiques trop peu orthodoxes, et est aussi victime d’un désintérêt énorme de la part de son mari. Dépassée par les évènements et ne pouvant plus supporter cette vie certes de luxe, mais aussi de sacrifices énormes, Irène Biya va plusieurs fois, essayer de s’en fuir.

Ne pouvant s’enfuir, elle va opter pour un suicide qui ne réussira pas lui aussi. Selon l’auteur de l’ouvrage Sang pour sang , d'Ebale Angounou Daniel St Yves, Irène, lasse de cette vie luxueuse mais malheureuse, va faire part à son très puissant époux, de son intention problème de se séparer de lui. Paul Biya, à en croire l'ouvrage, s'y oppose farouchement. Estimant qu’elle aussi a droit au

bonheur et ne pouvant plus supporter tant de maltraitances et de mépris, mise à bout par tant de cynisme, d’égoïsme, de sadisme et d’ingratitude de la part de son époux, Irène déclare clairement à ce dernier qu’elle fera campagne contre lui aux prochaines élections présidentielles ( octobre 1992), et expliquera à qui veut l’entendre ce que lui fait endurer Paul Biya

depuis sa prise de pouvoir suprême. La sachant adulée du grand public camerounais, il se rend compte qu’elle peut effectivement être un caillou assez énorme dans sa chaussure. La décision est prise: il faut éliminer ce corps qui devient trop gênant. Quelques temps après leur dispute, le Pésident doit se rendre à Dakar pour un

sommet des chefs d’Etat africains. Le sachant roi des boycotts, elle est à la fois surprise et inquiète du déplacement de son mari. En plus, elle apprend que le chef de la sécurité du chef de l'État, le commissaire Medjo connu pour être le boucher de la présidence de la République, est convoqué au palais. Ces soupçons se confirment lorsque Roger

Motazé son neveu vient lui dire aurevoir, les yeux remplis de larmes. Elle comprend donc que sa vie ne tient qu’à une mince ficelle de coton très tendue.

Apres le départ du chef de l’Etat et de sa suite, elle convoque au palais des religieuses à qui elle raconte tout.

Aussi enregistre-t-elle deux bandes audio qu'elle confie aux bonnes sœurs qui à leur tour, confieront une bande à l’Abbé Amougou du diocèse de Sangmélima. Quelques heures après, les éléments d’une division spéciale de la sécurité présidentielle, sous le commandement du commissaire divisionnaire Medjo assassinent la Première dame de l’Etat du Cameroun, de trois balles de revolver. Quelques minutes seulement avant sa mort, Irène Biya réalise malheureusement qu’on ne tient pas tête à un homme qui est prêt à tout sacrifier pour rester au pouvoir.

Hors du pays à la mort de son épouse, le Président et sa suite rentrent au pays, y compris le neveu de la défunte Irène Biya, Roger Motazé. La Première dame est hâtivement inhumée le 1er août 1992, au palais de Mvomeka'a, village natal de Paul Biya.

Plusieurs raisons démontrent que la mort de Jeanne-Irène est un assassinat. Nous avons tout d’abord l’absence de Paul Biya auprès de son épouse supposée malade. Si l’on s’en tient aux propos de celui-ci lorsqu’il annonce à ses pairs africains le décès de son épouse, il serait parti du Cameroun laissant son épouse malade. Quel

homme laisserait son épouse agonisante, pour un conclave ou sa présence n’était pas une contrainte absolue ? On comprend que ce voyage n’est qu’un alibi boiteux afin d’éloigner tous soupçons.

Quelques jours seulement après l’inhumation de Jeanne-Irene Biya, toutes les personnes ayant été en contact avec elle quelques heures avant et après sa mort sont froidement assassinées. Tout d’abord, les religieuses qui lui ont rendu visite à quelques instants avant sa mort. Les nones seront brutalisés et assassinées par un commando d’urgence envoyée à Djoum.

Ensuite, l’Abbé Amougou du diocèse de Sangmélima qui avait reçu une des deux bandes enregistrées, et qui avait célébré la messe des obsèques de Jeanne-Irene Biya, fut retrouvé mort d’une manière plutôt curieuse.

La liste ne s’arrête pas là, car tous les éléments de la division spéciale ayant participé de près ou de loin à l’assassinat de la Première dame, sont eux aussi, assassinés par leurs frères d'armes.

Le médecin légiste qui avait établi le certificat de décès de Jeanne-Irene Biya, ainsi que certaines femmes de l’église catholique qui prirent la responsabilité de laver le cadavre, sont aussi assassinés. Enfin, le neveu de Jeanne Irène, après un dîner en tête -à -tête avec le mari de sa tante, a un accident plutôt insolite sur la route de Mvomeka’a ; son compagnon de voyage quant à lui, sort indemne de la voiture accidentée.

Le secret de la mort d’Irène devait absolument être en sécurité. Ainsi, toutes les personnes

pouvant révéler le secret, devaient mourir.

APPENDICE

L’Histoire étant la mémoire d’un peuple, il est impératif que toutes les séquences de l’histoire d’un peuple soient retracées. Une Histoire vraie, et non une modifiée ou frelatée au plaisir et au gré de certains individus puissants et aux affaires. La quasi-totalité des Camerounais de nos jours ignorent qui fut cette femme extraordinaire au destin plutôt tragique. Quoi de plus qu’un article porté uniquement sur cette honorable personne pour que les Camerounais et les Africains sachent qui fut cette dame de cœur. Dans cet article, nous avons exposé les deux thèses de la mort de cette femme. A vous de retenir celle qui vous semble plus plausible.



Repose en paix Jeanne-Irène !