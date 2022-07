CAMEROUN :: Projet important recherche des financiers. :: CAMEROON

Dans le cadre du lancement de la startup de livraison à domicile des colis et produits de grande consommation de 0,5 à kg «TMP-SERVICES » C’est la nouvelle chaine de livraison des produits de grande consommation mise sur pied à Yaoundé au Cameroun.

Né d’un constat, un grand nombre de la population connait des difficultés pour s’approvisionner en gaz domestique, en médicaments, effectuer des courses dans les supermarchés, le règlement des factures de courant ou d’électricité, l’achat des tickets de voyage et autres abonnements, retirer du linge au pressing. C’est une ville quasiment de 4.000.000 d’habitants environ. Presque un million de Yaoundéens rencontrent des difficultés à s’approvisionner chaque jour ; En gaz, des difficultés à chaque heure de la journée pour effectuer des courses. Il faut parcourir plusieurs pharmacies pour trouver le médicament d’un patient parfois agonisant dans une institution hospitalière.

Sans parfois trouver le médicament, S’aligner des heures durant pour payer une facture d’eau ou de courant, renouveler un abonnement, faire une course dans un supermarché et être est buté devant le caissier par un fil d’attente. Le cas des embouteillages est typique ; à cela s’ajoute la monnaie qui est devenue rare sur le marché. Une augmentation du stress cause beaucoup de maladies voilà les difficultés auxquelles les clients sont confrontés chaque jour.

Le projet vise les ménages sans voiture (par choix ou par nécessité) pour lesquels le transport des courses hebdomadaires pose problème. - Les personnes à mobilité réduite ou âgées pour qui les courses peuvent être épuisantes et fatigantes. - Les ménages avec des enfants en bas âge pour lesquels les courses demandent une organisation et une logistique importante. - Les personnes qui travaillent beaucoup ou qui ont une vie sociale très active. Ils n’ont donc que peu de temps libre pour aller faire leurs courses et leurs horaires coïncident difficilement. - les clients trop éloignés des dépôts de gaz - les personnes qui ne supportent pas chercher pendant longtemps un produit sur le marché. - Les personnes voulant rapidement payer un ticket de voyage ou renouveler un abonnement ou payer une facture de courant ou d’eau, valider un ticket du PMUC.

Après avoir longtemps cherché une affaire sûre et rentable, voici une opportunité qui se présente pour des personnes qui veulent investir leur argent dans un projet porteur. Il faut rappeler que le projet sera implanté dans les autres pays à cause de sa facilité à être installé ailleurs. TMP-SERVICES veut lever 31.170.000 CFA CFA- Trente un millions Cent Soixante Dix Mille cfa soit 47.955€.

L'entreprise donne la possibilité de devenir actionnaire en souscrivant à partir de 100.000 CFA soit 65€ Possibilité de souscrire plusieurs parts Possibilité de souscrire à toutes les parts ; l'investisseur gagnera la totalité de son investissement après seulement 2 ans et un bénéfice supérieur à 6% comme dans une banque classique, une occasion pour être parmi les leaders de demain.

Pour obtenir le business plan et découvrir les énormes bénéfices. : Tél : (WhatsApp) +237 698 170 880 tm_patrice88@yahoo.fr