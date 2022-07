CAMEROUN :: Wouri-Est:L’honorable Élise Pokossy Doumbe offre des équipements sportifs aux jeunes :: CAMEROON

La députée du Wouri-Est souhaite à sa façon participer à l’épanouissement des jeunes de sa circonscription

C’est au terme d’un constat selon lequel L’argent injecté par les pouvoirs publics dans l’accompagnement des jeunes s’arrête devant des obstacles tels que Le manque d’information et le nombre non négligeable des jeunes. Que l’honorable Élise Pokossy a décidé de se joindre à cette cause. « il revient aux élites de soutenir autant que possible les jeunes. Moi je le fais dans plusieurs secteurs, parmi lesquels le sport, qui est un levier qui peut permettre à la jeunesse de se donner des valeurs », indique la parlementaire .

Pour concrétiser son engagement à voir les jeunes se démarquer et participer demain à la marche de la société, des équipements de sport ont été offerts le 27 juillet 2022 à la KGN, une plateforme sportive qui compte en son sein de très nombreux jeunes, dont l’âge varie entre 6 ans et 15 ans, des jeunes vacanciers tous, qui vont passer leur temps de répit scolaire à développer une passion qui, demain, peut leur donner de jouer un rôle clé dans la société. « Le rôle du député, c’est voter les lois, contrôler l’action gouvernementale. Mais aussi, notre rôle c’est d’être proche des populations, proche de notre circonscription. Je fais mon devoir. Celui d’agir, d’être au milieu de la population », souligne-t-elle.

KGN a donc reçu des mains de l’honorable 50 lots d’équipements constitués de maillots, shorts, bas. A ce lot, se trouvent 30 chasubles et 04 ballons. Pour le responsable de KGN, Guy Hervé Kitchi, l’appui de la députée lui permettra de mieux inculquer les valeurs du sport et la technicité sportive nécessaire dont ces jeunes ont besoin.