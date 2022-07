CAMEROUN :: Une délégation de l’UPC reçue à l’Ambassade de France à Yaoundé :: CAMEROON

A la demande du Président français, Monsieur Emmanuel Macron, le conseiller politique de l’ambassade de France au Cameroun a reçu ce jour 28 juillet 2022 une délégation de l’Union des Populations du Cameroun.

Ladite délégation était composée de

Louka Basile

Pekoua Michel Eclador

Habiba Issa epse Douala Mbedy

Dikoume Mbondjo et Lebel Nyeck Sylvestre .

Du mémorandum remis à la partie française, on y lit que l’UPC appelle à l’écriture d’un nouveau chapitre de l’histoire entre la France et le Cameroun, celui ci ne sera malheureusement pas sincère si les précédentes pages ne sont pas soldées. C’est pourquoi l’UPC demande que

A / la France reconnaisse la guerre qu’elle a menée au Cameroun avant et après son indépendance .

B / la France reconnaisse l’assassinat de Ruben Um Nyobe par ses soldats , alors même que ses compagnons et lui étaient non armés . L’UPC demande que la France reconnaisse également l’assassinat de Félix Roland Moumie , empoisonné à Genève par un agent de ses services secrets . Pour l’UPC, ces préalables marqueront la volonté de la France de rendre justice aux victimes et ouvrir la voie vers la réconciliation des mémoires.

Prenant acte du mémorandum de l’Union des Populations du Cameroun et anticipant sur l’intérêt que lui portera le président de la République française, le conseiller politique de l’ambassade de France au Cameroun a réitéré la prescription du président Macron de faire toute la lumière sur cette période sombre des relations entre le Cameroun et la France.

La France ne va pas se dérober sur ses responsabilités lorsque celles-ci seront établies, mais elle pense qu’il y a aussi des responsabilités camerounaises dans cette tragédie qu’il ne faut pas occulter.

Le conseiller politique a demandé à l’UPC de mettre ses compétences au service de la recherche de la vérité au sein de la commission annoncée par Monsieur Macron.

La France agira dans ces fins en accord avec ses propres principes de respect de la souveraineté du Cameroun et de la non ingérence dans ses affaires intérieures.

Fait à Yaoundé ce 28 juillet 2022