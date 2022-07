CAMEROUN :: Fin de formation pour la 17ème promotion de l'Ecole Supérieure Internationale de Guerre de Yaoundé :: CAMEROON

Co-présidée par le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO et son homologue Sébastien LECORNU Ministre des Armées de France, la cérémonie de remise des diplômes de fin de stage à 60 officiers supérieurs de plusieurs nationalités s'est tenue ce 26 juillet 2022 dans son campus à Yaoundé. Forte présence des ambassadeurs, du Ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la Coopération avec le Commonwealth, des officiers généraux, officiers supérieurs, des encadreurs, plusieurs autres invités de marque, familles amis et connaissances ont assisté à plusieurs articulations colorées de moments inoubliables.

Après un moment de présentation de la prestigieuse école par le colonel Tiokap Pierre Loti Commandant de L'ESIG, fruit de la coopération militaire Cameroun-France, les officiels ont enchaîné des discours de félicitations et d'encouragement aux stagiaires. L'occasion faisant le larron, les deux ministres ont évoqué la coopération militaire. Pour le ministre des armées de France, il faut ressouder les liens entre les armées. L’hôte du ministre de la défense camerounaise a promis ouvrir plus de place à l'armée camerounaise dans les écoles supérieures militaires françaises.

Pour sa part, le Ministre Joseph BETI ASSOMO viendra remercier Sébastien Lecornu d'avoir dégagé quelques heures dans son agenda alors qu’il est en visite officielle avec le Président Emmanuel Macron. Il a également magnifié les relations bilatérales qui existent entre le Cameroun et la France en particulier dans le domaine militaire. S'agissant de la coopération avec d'autres pays, le MINDEF évoque la diversification de la coopération militaire que le Président de la République a entreprise depuis une dizaine d’année avec d'autres pays. Selon lui, l'amitié qu’entretient le Cameroun et la France ne souffre d'aucun doute et les autres pays n’empêcheront la poursuite cette belle aventure.

Dans la continuité de la cérémonie, le Colonel ABANE MBOM Directeur des Enseignements, Commandant en second de l’ESIGY s’est chargé d’édifier l'auditoire sur les prix décernés à huit apprenants. Les 60 stagiaires pendant les 11 mois de formation, l'ESIG a distingué les meilleurs apprenants par des prix. Ainsi le prix du meilleur article de réflexion personnelle, du meilleur mémoire géopolitique, prix de la francophonie, prix spécial, prix meilleure planification, prix de l'excellence ont été remis.

Le sujet qui suscitait tant d'attente à savoir la remise des diplômes a été faite par les deux ministres Joseph BETI ASSOMO et Sébastien Lecornu pendant que le Colonel TIOKAP Pierre Loti s'est chargé de remettre les insignes de l'ESIG. Ensuite l’échange des cadeaux entre les deux ministres en plus du cadeau remis au ministre des armées de France par l’ESIGY. La cerise sur le gâteau est le dîner offert par le Ministre de la Défense camerounaise à son homologue le Ministre des armées de France et à toute l'assistance.