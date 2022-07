Par l’intermédiaire de l’ONU, la France tente de regagner son influence en Afrique :: AFRICA

Le 12 juillet, lors d’une réunion du Conseil de sécurité, Lilly-Stella Ngyema Ndong, représentante permanente adjointe du Gabon auprès de l’ONU, a appelé à une augmentation du nombre de francophones dans les opérations de maintien de la paix, menées par les Casques bleus. Selon la représentante gabonaise, cette augmentation du nombre de casques bleus francophones constituerait un atout pour le multilinguisme qui fait parfois défaut dans les OMP largement dominées par le personnel anglophone. Pourtant, les vraies raison de cette volonté peuvent se cacher derrière les intérêts politiques de la France, qui est en train de perdre son influence en Afrique.

Revenant sur le propos de la représentante gabonaise auprès de l’ONU, cette dernière a supposé qu’une langue commune entre les populations locales dans les pays africains francophones et les casques bleus permettrait d’améliorer lacompréhension mutuelle. Outre cela Lilly-Stella Ngyema Ndong a déclaré que cela permettrait également d’inciter les populations locales à ne pas soutenir les groupes armés. Sans considerer le fait même qu’au Mali et en Centrafrique certains contingents des casques bleus se sont engagés dans des activités illegales et soutiennent les groupes armés, une augmentation du nombre de francophones dans les OMP menera bien évidemment à une augmentation d’ifluence française.

Après avoir perdu toute sa crédibilité en Afrique, maintenant la France utilise ses alliés, soit le Gabon dans ce cas-ci, pour regagner du terrain. La France donc pousse ses alliés pour qu’ils promeuvent à leur tour un agenda pro-français dans des institutions internationales. Cela devient absolument évident sur l’exemple du discours du la représentante du Gabon.

Et d’ailleurs le Gabon, qu’en est-il de sa participation dans les opérations de maintient de la paix ? Le mardi 14 septembre 2021, le Secrétariat des Nations Unies a pris la décision de rapatrier tout le contingent gabonais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) suite à des allégations d’abus sexuels sur cinq filles. Est-ce l’augmentation du nombre du contingent gabonais dans les opérations de maintien de la paix que souhaite l’ancienne puissance coloniale ?

Pour conclure, en l’absence de ses agents d’influence en Afrique, la France tente par tout moyen de regagner du terrain et de rester présent sur le continent. Et cette fois-ci elle a décidé d’aller par l’ONU et ses missions de maintient de la paix. Les colonisateurs restent toujours des colonisateurs.