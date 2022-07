GUINÉE :: Guinée, Fondation Moumié: Voici le bilan de la rénovation de la sépulture de Félix Roland Moumié :: GUINEA

Dans un souci de transparence, la Fondation Moumié avec la collaboration du Collectif Diasporique Camerounais, le CODE, Le Sillon Panafricain, Cameroon We Can, le CEBAPH, ASMA, la Plateforme Républicaine, Action Solidaire Internationale, CCL Liberation, Les Amis de la Fondation Moumié... jugent utile de rendre public le compte rendu des activités relatives à la rénovation de la sépulture du Dr Félix Roland Moumié au cimetiere de Kaloum à Conakry- Guinée.

Vous étiez nombreux à nous envoyer vos messages et suggestions. Nous vous remercions grandement.

Lors d'un récent séjour d'une délégation constituée des membres de la Fondation Moumié à Conakry (22 avril - 2 mai 2022), elle s'est rendue au cimetière de Kaloum où repose le Dr Félix Roland Moumié, décédé le 03 novembre 1960 à l'hôpital cantonal de Genève de suite d'un empoisonnement au thallium. Dr. Félix Roland Moumié était le président du mouvement indépendantiste camerounais, l'Union des Populations du Cameroun (UPC).

Le Président guinéen Sekou Touré, grand leader panafricaniste accepta de recueillir sa dépouille mortelle et de l’inhumer dignement au cimetière de Kaloum à Conakry

Au cimetière de Kaloum, le constat a été claire : Réhabiliter cet héro en lui accordant une sépulture digne et aussi entamer des démarches pour le transfert de ses restes au Cameroun

La Fondation Moumié a ainsi après concertation avec plusieurs autres organisations, décidée de mettre sur pied un projet de rénovation de cette sépulture

1- Des séances de travail.

De retour à Bruxelles, les membres de la Fondation Moumié ont informé plusieurs personnalités et organisations de la situation. Pour la réalisation de ce projet. Il fallait tout de suite faire établir un devis à partir de Conakry. Ce qui a été fait.

Il faudra souligner que lors du séjour de la délégation de la Fondation Moumié à Conakry, des rencontres ont été initiées avec les autorités de la Transition, plusieurs personnalités de la société politique et civile guinéenne. Idem pour dame veuve Sekou Touré qui a largement ouvert sa porte à la Fondation Moumié.

Des témoignages divers sur Félix Roland Moumié ont été recueillis auprès de plusieurs survivants qui ont accueilli à l'époque Félix Moumié et famille en Guinée en provenance d'Accra où ils vivaient en exil..

Afin de respecter les canons administratifs locaux, nous avons décidé de faire parvenir aux autorités guinéennes une correspondance pour leur expliquer notre démarche. Idem pour plusieurs autres personnalités de la classe politique guinéenne et camerounaise.

Pour la réalisation de ce projet de rénovation de la sépulture du Dr Félix Roland Moumié, un appel à financement a été lancée d'abord en interne entre les membres de la Fondation Moumié et ensuite en externe envers des associations partenaires et des personnalités issues de la société civile africaine.

2- Contributions

N° Contributeurs Montant Pays 1 Djieuga A. 1 766 000 Frs Guinéen France 2 Plateforme Républicaine 883 000 Frs Guinéen France 3 Sillon Panafricain 1 766 000 Frs Guinéen France 4 Collectif Diasporique 805 753 Frs Guinéen France 5 Cameroon We Can 1 592 000 Frs Guinéen Canada 6 CAMDIAC 1 703 125 Frs Guinéen USA 7 Fondation Moumié, Le CODE, CEBAPH, Mouvement de Février 2008, Action Solidaire International, ASMA 5 298 000 Frs Guinéen Belgique 8 Nguefang H. 883 000 Frs Guinéen Belgique 9 Mbatkam A. 718 173 Frs Guinéen Belgique 10 11 Go Fund Fomo 1ère partie : 4 876 048 Frs Guinéen 261 841 Frs Guinéen Diaspora africaine Belgique Total : 20 317 240 Frs Guinéen

3- Début effectif de la rénovation de la sépulture

Les travaux débutent du 7 juin et s'achèvent en partie le 23 juin 2022. Il faudra souligner qu'il reste encore la toiture de la sépulture à renforcer et à carreler.

4- Dépenses

Intitulés Montants Observations Maçonnerie 1 455 000 Frs Guinéen Peinture 1 750 000 Frs Guinéen Carrelage 4 365 000 Frs Guinéen Grille d'entrée et frais d'installation 1 440 000 Frs Guinéen Plaques tombales (Deux) 2 000 000 Frs Guinéen Reportage et médias 1 133 000 Frs Guinéen Transports (03 semaines) 1 145 000 Frs Guinéen Telephone et internet 600 000 Frs Guinéen Nutrition (03 semaines) 1 766 000 Frs Guinéen

Billet d'avion 4 415 000 Frs Guinéen Hebergement 5 482 000 Frs Guinéen Securité cimetiere 200 000 Frs Guinéen Total : 25 751 000 Frs Guinéen Entrées : 20 317 240 Frs Guinéen Sorties : 25 751 000 Frs Guinéen Solde négatif : Encore attendus : 5 433 760 Frs Guinéen (622,51€)

5- Phase finale des travaux à faire (Toiture et façade)

48 m2 x 60 000 FG par mètre : 2 880 000 Frs Guinéen

3 sacs ciment colle 50 000 FG par sac : 150 000 Frs Guinéen

15 sacs de sables / 10 000 le sac : 150 000 Frs Guinéen

Ciment blanc 140 000 FG par sac : 140 000 Frs Guinéen

Eau :150 000 Frs Guinéen

Transport matériel : 220 000 Frs Guinéen

Main d'oeuvre : 775 000 Frs Guinéen

Total : 4 465 000 Frs Guinéen. 493,03€

NB: Toutes les factures sont disponibles pour vérification à qui voudra auprès du secretariat de la Fondation Moumié

6- Le comité d'organisation

Pour la réalisation de ce projet, un comité d'organisation a été mis en place par la Fondation Moumié et constitué des membres de la Fondation et des personnalités issues des organisations partenaires.

7- Remerciements

La Fondation MOUMIE tient à remercier le journaliste Alseny Baldé pour sa disponibilité, son esprit de sacrifice et son courage.

Les mêmes remerciements vont également à toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué à la réalisation de ce noble projet.

La Fondation Moumié rassure les uns et les autres qu'elle continuera à porter plus haut la flamme entretenue par nos leaders indépendantistes et panafricains.

Leur combat pour une société juste, égalitaire peut être un catalyseur d’attitudes favorables au développement de l’Afrique car l’histoire n’est pas seulement l’arrière fond qui éclaire les actes des peuples, mais aussi le laboratoire en activité de leur présent à partir duquel ils construisent le futur.

Fait à Bruxelles le 10 juillet 2022

Pour la Fondation MOUMIE

Hugues SEUMO, Membre Fondateur

