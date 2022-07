Manifeste de la Diaspora Camerounaise du Canada: Rendez-nous des comptes

Qui sommes-nous ? La diaspora Camerounaise du Canada soucieux du devenir du pays, de l’avènement d’un état de droit juste et libre respectueux de la dignité, de la vie et du bien-être des citoyens, pour le bien de tous inclusivement.

Que voulons-nous ?

Nous demandons une assise avec notre consul sis-au Canada afin de transmettre un message à l’intention de nos dirigeants ainsi que des réponses claires sur les sujets suivants :

1. Le génocide au NOSO

-Demandons la cessation des activités qui contribuent à enliser la situation de crise;

-Demandons une "vraie assise" avec toutes les parties prenantes (les vrais acteurs avérés) afin d’élaborer une solution durable pour un retour à la paix dans cette région économiquement et humainement sinistrée;

-Exigeons à la France de dégager sa responsabilité quant-au soutient du génocide au NOSO, ce, vu son intervention dans le processus de recherche de solutions; notamment ses positions alambiquées à l’ONU réuni en formule ARRIA en mai 2019.

2. La libération des prisonniers politiques au Cameroun

-Demandons libération des prisonniers politiques;

-Demandons la cessation des dénis de justice du système judiciaire car inféodé à l’exécutif;

-Demandons une justice équitable pour tous et l'instauration d'un état de droit.

3. Glencore (Petrol-Gate), CAN-gate, COVID-gate, RIZ-orca-gate

-Décrions le silence, le mutisme et l'immobilisme alarmant et incompréhensible du gouvernement;

-Demandons que l'État du Cameroun se saisisse du dossier à la suite de maître Akéré-Muna et nous rende des comptes;

-Demandons que le gouvernement du Cameroun nous donne un échéancier clair sur les actions qu’il a entrepris ou compte entreprendre.

4. La France-Afrique comme instrument de néocolonialisme

Compte tenu du lien historique qui uni nos deux pays, afin d’assainir le climat des relations pour une saine coopération et un partenariat gagnant-gagnant,

-Nous exigeons le chef d’État camerounais de demander au président Français de s’abstenir de s’immiscer dans les affaires politiques internes du Cameroun;

-Nous exigeons au président français de reconnaître que le Cameroun n’est pas la propriété privée du chef de l’état actuel monsieur Paul Biya, et que le peuple Camerounais est souverain;

-Nous demandons au président français de s’abstenir de contribuer à l’adoubement du gré-à-gré qui constituerait ainsi une violation grave à la souveraineté du peuple Camerounais;

-Nous exigeons d’obtenir de la France la reconnaissance et les excuses officielles sur le génocide commis durant les guerres d’indépendance;

-Nous demandons d’exiger la restitution et le rapatriement effectif de tous les objets, biens et matériels appartenant au patrimoine culturel du Cameroun, dérobé pendant la colonisation et exposé dans les musées Européens et Français;

-Nous demandons d’exiger un audit indépendant du compte d’opération du franc CFA et de nos stocks d’or dans les réserves Française;

-Nous demandons une évaluation et un audit sur la coopération bilatérale entre nos deux pays à la suite de laquelle sera redéfini la suite des choses.

5. Le mémorandum déposé le 02 juillet 2020

-Aucune suite n'a été donnée depuis lors, et par-dessus cela, beaucoup d'autres décadences se sont ajoutées

-Est-ce que notre message a été reçu et remis à qui de droit; et auquel cas, y a-t-il eu une suite ?

-À ce titre, nous dénoncions ce qui suit :

Le holdup électorale perpétré lors des élections présidentielles du 7 octobre 2018;

Le gré à gré qui se prépare présentement au Cameroun;

Les actes de tortures et de détention abusives et arbitraires perpétrés sur les Camerounais;

Les responsables de nos misères;

Les complices de l'enfer que vivent les Camerounais résidant au Cameroun et à l’étranger;

La mise en garde quant aux actions futures qui ne seront que la conséquence de ce qui se trame aujourd'hui au Cameroun contre la volonté du peuple.

Ce message est un appel à la restitution de la souveraineté du peuple camerounais qui l’exerce comme il lui convient, à l'éveil du patriotisme et à la mobilisation générale contre les comptoirs et enclos coloniaux que sont devenus nos États.

Un Cameroun nouveau est possible !

Vive le Cameroun véritablement libre et indépendant !

Vive le peuple camerounais éveillé !

La patrie ou la mort nous vaincrons!

La Diaspora camerounaise pour les libertés résidant au Canada,

Ottawa, le 25 juillet 2022