CAMEROUN :: Urbanisme : La CUD continue avec les Journées portes Ouvertes du Guichet unique :: CAMEROON

Après avoir marqué un temps d’arrêt dans les autres communes de la ville de Douala à savoir Douala 4,5,3 et 2, les journées portes ouvertes du Guichet Uniques de facilitation de la délivrance des actes administratifs de l’urbanismes ont débuté ce 26 juillet 2022 et se termineront le 28 juillet prochain.

La question d'urbanisme est une question qui préoccupe plus d'un et dont on tente d'apporter des réponses favorables à toutes situations se présentant constamment.

A cet effet, le Guichet Unique de la ville de Douala, seul Guichet unique fonctionnel à 100% au Cameroun veut sensibiliser les populations de Douala sur un certain nombre de règles d'urbanisme à respecter. En effet, le Guichet Unique a pour mission de simplifier et de faciliter les procédures de délivrance des actes administratifs relatif à l'utilisation et à la construction du sol. Du 26 au 28 Juillet dans la commune de Douala 1 les populations seront sensibilisées sur la nécessité d'être en règle.



Plusieurs autorités (autorités traditionnelles compris) ont été conviées à prendre part à la cérémonie d'ouverture de ces JPO qui s'est tenue au City Hall de la Mairie de Douala 1er. Ainsi ceux-ci ont été appelés à faire entendre leurs voix auprès des populations de leurs différents villages.



Le but de cette campagne lancée il y'a près de deux mois déjà par la communauté urbaine de Douala (CUD) est en quelque sorte de vulgariser le Guichet Unique et le faire connaître par les populations de Douala et du Cameroun tout en démontrant que c'est un moyen très efficace pour faciliter l'acquisition ou la délivrance des Actes administratifs de l'Urbanisme à savoir : Permis de construire, permis de lotir, certificat d'urbanisme etc.



Quand on sait que la ville de Douala fait face à des problèmes urbanismes et d'incivisme constant, on espère que le Guichet Unique apportera un bon nombre de solutions pour faire face à ces problèmes car aujourd'hui plus de 90% des constructions ne respectent pas les règles d'urbanisme mais la CUD travaille pour l'amélioration et l'accompagnement des populations pour la régularisation de leurs situations… Pour construire, détruire, acheter un terrain, il faudrait se rapprocher du Guichet Unique pour se régulariser et se sécuriser car, la CUD à travers le Guichet Unique se préoccupe du bienêtre de ses habitants.