Réunis dans le cadre d'un atelier continental conjoint, le Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement et la Commission de l’Union Africaine mènent depuis ce 26 juillet à Yaoundé au Cameroun une série d'activités qui s’étale jusqu’au 29 juillet 2022 dont le but est le renforcement des plateformes d'interface utilisateur des services climatologiques pour l’agriculture, la santé, la réduction des risques de catastrophes et l'eau dans le continent africain.



Cet atelier placé sous la présidence du Ministre des Transports, Jean Ernest MASSENA NGALLÈ BIBÉHÈ, regroupe plusieurs membres et experts ressortissants de plusieurs pays africains dont le siège est à Niamey au Niger. En présence d'autres personnalités au rang desquels, le Ministre Délégué auprès du Ministère des Transports ; du Secrétaire Général du Ministère des Transports ; du Représentant de la Commission de l’Union Africaine ; du Directeur Général du Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement ; du Représentant du Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et du Représentant de la délégation de l’Union Européenne au Cameroun.



Lors de son discours, le Ministre des Transports a rappelé que cet important atelier a pour « but est de diligenter l’opérationnalisation des interfaces d’échange entre les Services Météorologiques Nationaux et les acteurs des secteurs socio-économiques impactés par les méfaits de la variabilité et des changements climatiques ».



Dans le contexte actuel marqué par les changements climatiques en Afrique tels que les sécheresses, les inondations et d'autres événements extrêmes, les stratégies pour remédier et prévenir des fléaux liés à ces phénomènes naturels s'imposent. Pour le Cameroun dont le Ministre en charge des Transports est Président en exercice de la Conférence Ministérielle Africaine sur la Météorologie, des solutions avant-gardistes sont entamées. Le ministre a rappelé l'engagement du Cameroun à faire face aux changements climatiques observés de parts et d'autres.

À cet effet, la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 a été convoquée. Sur ces questions, des accords-cadres de collaboration avec plusieurs institutions utilisatrices des informations climatologiques, notamment la Communauté Urbaine de Yaoundé, la Communauté Urbaine de Douala, la Société HEVECAM, le Comité Interrégional de Lutte contre la Sècheresse dans le Nord ont été conclus. En rappel, le ministre a souligné que d'autres discussions avec des structures pour la formalisation du même type de collaboration sont en cours.



Au terme de son discours, le MINTRANSPORT a mentionné les objectifs de l'atelier à savoir, rassembler les fournisseurs de services climatologiques et les utilisateurs sectoriels pour structurer l'interface utilisateur comme préconisé par le Cadre Mondial des services Climatologiques. Tout en souhaitant aux participants de trouver les bases d’une véritable plate-forme de dialogue et d'échanges sur les questions pertinentes à la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union Africaine.



Dans sa genèse, l’ACMAD est fondé en 1987 par la conférence des Ministres de la commission Economique pour l'Afrique (CEA) et l'Organisation Météorologique Mondiale, le Centre Africain des Applications de la Météorologie pour le Développement regroupe les 53 pays africains. L'ACMAD a pour objectifs de contribuer au développement durable des différents secteurs socio-économiques de l'Afrique, de faire du temps, du climat et de l'environnement des ressources pour le développement durable. Il agit dans la sécurité alimentaire, les ressources en eau, la santé, la protection de l'environnement, la sécurité civile et l'énergie renouvelable.

«Je dois dire que ceux qui ont l'habitude de voyager par avion, vous êtes tout de suite toucher par l'assistante météorologie au transport aérien. Il se trouve que en dehors de ce secteur, plusieurs autres secteurs vitaux sont affectés par les effets du changement climatique ou des variations climatiques. Le premier étant l'agriculture ; beaucoup ne le savent pas mais au Cameroun par exemple on perd jusqu’à 30% de la production agricole pendant la récolte et la conservation. Et il est important face à cette situation de développer des interfaces aux utilisateurs ».

« S’agissant du Cameroun, nous sommes dans un processus de mise en place du cadre national des services climatologiques. Donc les plateformes d'interface utilisateur sont une étape importante dans ce processus de mise en place des cadres nationaux des services climatologiques.

Alors ce premier atelier continental va donc aider le Cameroun à renforcer ses capacités et comme cela a été relevé dans le discours d'ouverture de Monsieur le Ministre, un certain nombre de choses ont été déjà faites notamment la signature des accords cadres de collaboration avec des secteurs utilisateurs qui sont ciblés pour ces plateformes d'interface utilisateur. Donc ce renforcement des capacités va nous permettre de mieux communiquer en tant que producteurs de l'information avec ces secteurs qui doivent utiliser l'information pour contribuer au développement économique".

Mot du Dr. KAMGA André, Directeur du Centre ACMAD.