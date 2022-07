MONDE ENTIER :: First Person Football Studio :: WORLD

Dans la gamme Show TV du logiciel Evolution, il y a plein de jeux live tout particulièrement accrocheurs. Outre les roues de la fortune crazy time et Dream Catcher ou encore la loterie Mega Ball entre autres, on peut notamment compter sur la présence de Football Studio. Ce jeu de cartes rappelle beaucoup le dragon tiger.

Evolution en a également tiré une version utilisant un générateur de nombres aléatoires ou RNG. Il s’agit de First Person Football Studio qui permet de miser à son propre rythme sans avoir besoin d’attendre d’autres joueurs en direct.

Les règles faciles d’accès de First Person Football Studio

Il faut bien reconnaître qu’il est très facile de jouer à First Person Football Studio . La première chose à faire, lors d’une partie, est de choisir un jeton avec les différentes valeurs suivantes proposées : 0,20, 0,50, 1, 5, 25, 100 ou 500. On doit ensuite miser de 0,20€ à 10 000€ au choix soit sur les locaux (Home), soit sur les visiteurs (Away), sachant que le gagnant est celui qui obtient la carte la plus élevée.

Il est également possible de parier de 0,20€ à 1 000€ sur une égalité qui peut nous permettre de remporter un gain avec un rapport de 11 contre 1.

L’ergonomie soignée de First Person Football Studio

Rapidement, après quelques secondes passées sur le jeu, on prend facilement ses repères sur First Person Football Studio. En effet, ce titre possède une ergonomie au top. Ainsi, en haut à gauche, on trouve les limites de mise et en passant notre souris dessus, on peut découvrir le rapport de gains des différents paris. De l’autre côté, en haut à droite, on a plusieurs boutons pour afficher un chat ou encore découvrir une présentation écrite qui détaille toutes les règles.

Tout en bas de l’écran, il y a à gauche un rappel de notre solde et un décompte de notre mise actuelle sur la table. De l’autre côté, on trouve à droite deux boutons intéressants. Celui marqué En direct permet de passer en un clic sur le jeu live Football Studio. Celui marqué Hall permet d’accéder aux différents titres de la gamme First Person.

Les superbes graphismes en 3D de First Person Football Studio

Pour finir, il est impossible de ne pas dire un mot sur les graphismes en 3D proposés par le jeu sous RNG First Person Football Studio. En effet, dans ce domaine, les développeurs de chez Evolution ont fait de l’excellent travail. Au cours de nos parties, on profite donc d’une représentation en image de synthèse très soignée de la table de jeu, du sabot et des différentes cartes par exemple.

Il y a également de jolies animations. On peut évoquer par exemple celles qui se lancent, quand les cartes sont distribuées sur le tapis de jeu entre autres. La caméra virtuelle se rapproche alors de la table. L’image ne reste donc pas toujours fixe, ce qui apporte un peu de dynamisme bienvenu à nos parties.

Quels jetons sont accessibles sur le jeu First Person Football Studio ?

Pour effectuer nos paris sur le jeu sous RNG First Person Football Studio, on peut choisir des jetons aux valeurs suivantes : 0,20, 0,50, 1, 5, 25, 100 ou 500.

Combien peut-on miser au minimum et au maximum sur le jeu First Person Football Studio ?

Lors de la phase de mise sur le jeu sous RNG First Person Football Studio, on peut parier de 0,20€ à 10 000€ sur les locaux (Home) ou sur les visiteurs (Away) et de 0,20€ à 1 000€ sur l’égalité entre eux.

Quel est l’avantage de la maison sur le jeu First Person Football Studio ?

L’avantage de la banque sur le jeu sous RNG First Person Football Studio dépend de notre mise. Il atteint les 3,73% pour les paris sur les locaux (Home) ou les visiteurs (Away) et 10,36% sur le pari sur l’égalité.

Le casino en ligne fiable qui mérite sa place dans votre choix de divertissement est sur http://casinobonus.cm/

Retrouvez toute l’actualité sportive sur https://camsport.cm/