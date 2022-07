La menace de la Russie sur l’Europe s’intensifie Macron appelle l’Afrique au secours. :: AFRICA

Au cours de la conférence de presse conjointe entre les présidents Biya du Cameroun et Macron de la France, le sujet sur la Russie était omniprésente. En raison de la guerre Russo-Ukrainienne, des accords militaires signés entre la Russie et le Cameroun et surtout la menace de ce pays continent dans les intérêts de la France.

Une situation que le président Macron a jugé de "préoccupante" Avant d’iriniser "La Russie est heureuse partout où le pouvoir est capturé"

Le chef de l'Etat français a commencé par évoquer la présence "d'une grande puissance politique et militaire qui a développé une relation avec plusieurs pays, comme c'est normal dans le grand concert des nations". Mais Emmanuel Macron y voit aussi une présence qu'il qualifié "d'hybride", estimant que "la Russie a beaucoup diffusé des fausses informations sur le sol africain, avec des officines comme Russia Today ou Sputnik".

Le président Macron a laissé entendre qu'une action africaine doit être prise à l'encontre de Moscou: "C'est bien la Russie qui a lancé la guerre. Nous avons décidé de tout faire pour stopper cette guerre sans y participer. Les Européens, se faisant, sanctionnent la Russie pour bloquer l'effort de guerre et l'isoler diplomatiquement. C'est là que nous avons besoin de vous également sinon ce schéma se répétera à vie."