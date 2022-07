CAMEROUN :: Paul Biya : « la logique de la confrontation doit céder la place à celle de la conciliation » :: CAMEROON

Après le tête à tête que le président Paul Biya a eu il ya de cela quelques minutes avec Emmanuel Macron au Palais de l’Unité, le deux présidents se sont donnés une conférence de presse au cours de laquelle plusieurs sujets ont été évoquées

«…Nos entretiens de ce jour nous ont permis comme les précédents de faire un tour d’horizon de l’actualité nationale dans nos deux pays ainsi que de la situation internationale. Nous avons notamment évoqué les menaces à la sécurité dans notre sous-région et notre continent…Nous nous sommes également penchés sur la crise énergétique, les perturbations du marché mondial des céréales et l’inflation généralisée. Ce sont les défis qui appellent à une riposte globale. Nous avons bien évidemment évoqué la guerre en Ukraine et les sanctions et les souffrances qu’elle occasionne avec des répercussions planétaires. Le président Macron et moi-même sont d’avis que tout doit être fait pour arriver à une cessation rapide des hostilités. Pour cela la logique de la confrontation doit céder la place à celle de la conciliation », a déclaré le président Paul Biya.

Les relations bilatérales entre le Cameroun et la France, l'ouverture par la France dans les prochains jours des archives du Cameroun à un comité d'experts et d'historiens, la crise dans le NOSO, les menaces à la sécurité dans la sous-région... ont été évoqués.

Au sujet de la succession de Paul Biya à la tête du Cameroun

Parlant de sa succession, question posée par un confrère Français, le président Biya lui répond que son mandat n'est pas encore achevé et que ça se saura à la fin de son septennat

Boko Haram

Parlant de la menace sécuritaire dans le grand nord, le président Macron affirme que « Nous resterons mobilisés aux côtés des pays du bassin du lac Tchad pour les aider à lutter contre les terroristes qui endeuillent depuis tant d’années l’extrême-nord du Cameroun « où est actif Boko Haram, a promis Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron juge la présence russe en Afrique "préoccupante".

"La Russie est heureuse partout où le pouvoir est capturé"

Le chef de l'Etat français a commencé par évoquer la présence "d'une grande puissance politique et militaire qui a développé une relation avec plusieurs pays, comme c'est normal dans le grand concert des nations". Mais Emmanuel Macron y voit aussi une présence qu'il qualifié "d'hybride", estimant que "la Russie a beaucoup diffusé des fausses informations sur le sol africain, avec des officines comme Russia Today ou Sputnik".

Le président Macron a laissé entendre qu'une action africaine doit être prise à l'encontre de Moscou: "C'est bien la Russie qui a lancé la guerre. Nous avons décidé de tout faire pour stopper cette guerre sans y participer. Les Européens, se faisant, sanctionnent la Russie pour bloquer l'effort de guerre et l'isoler diplomatiquement. C'est là que nous avons besoin de vous également sinon ce schéma se répétera à vie."

Pour rappel, Paul Biya, 89 ans, dirige le Cameroun sans interruption depuis 40 ans.