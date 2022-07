CAMEROUN :: Lettre d'avertissement de Joe la conscience Kameni à Emmanuel Macron :: CAMEROON

Monsieur Macron vous n'êtes pas la bienvenue dans mon pays le Cameroun.

Oui vous n'êtes pas la bienvenue dans mon pays, parce que loin des convenances diplomatiques qui voudraient qu'on dise que votre pays est un ami du mien, vous savez très bien que la France n'est et ne peut être l'ami du Cameroun, tout comme d'aucun autre pays africain, pour la simple raison que votre pays la France, n'est rien d'autre qu'un État saprophyte dont le seul but dans sa relation supposée avec les pays d'Afrique subsaharienne n'est basée que sur le pompage à zéro sou, de toutes les matières 1eres stratégiques(pétrole gaz, bois, coltan, uranium plutonium, bandanas) pour le compte de votre pays.

A titre d'exemple, la France ne possède pas de pétrole dans son sous sol, mais

-la France exporte le pétrole

-La France, ne possède pas de gaz, mais la France exporte le gaz

- La France ne possède ni d'uranium, ni de plutonium, mais la France vend des centrales nucléaires

- La France ne possède pas de pouzzolane ni de gravier, ni de clinker, mais, la France exporte du ciment

-La France ne possède pas des bois tropicaux mais la France exporte le bois tropical.

La banane n'a jamais poussé sur le sol français, mais la France exporte de la banane.

Vous n'êtes pas la bienvenue parce que votre pays et vos prédécesseurs sont les créateurs du problème dit anglophone qui cause la mort de centaines de camerounais de la zone anglophone depuis bientôt 6ans, par votre besoin insatiable de tout phagocyter. A cela il faut ajouter l'incurie qui anime votre gouvernement,qui depuis n'a jamais pose un seul acte allant dans le sens de ramener la paix. Puisque vous et vos suppôts locaux, êtes contiguë dans une politique rétrograde de francophonisation des anglophones..

Oui monsieur Macron vous n'êtes pas la bienvenue au Cameroun parceque la France est un pays dangereux qui ne cherche qu'à nuire à l'Afrique en spoliant tout ce qu'elle possède de plus cher. Il s'agit de la spoliation des milliers d'hectares de terres servant aux cultures de bananes, d'ananas et de poivre au Cameroun, par la php, société française basée à Njombe. Savez vous que cette entreprise qui est a l'origine de graves destructions de l'environnement, ne paie en terme de redevances foncières aux populations, que la misérable somme de 4000fcfa par mois à l'hectare ?

Non monsieur Macron, vous n'êtes pas la bienvenue, car vous êtes le président d'un pays qui a pillé l'essentiel des œuvres d'art ancestrale africaine qu'il expose dans ses musées, sur le sol africain et essentiellement au Cameroun.

Vous n'êtes pas la bienvenue parce que votre pays dans sa mécréance politique, a installé dans notre pays, une raffinerie inutile pour le Cameroun, puisqu'elle ne raffine pas le pétrole qui sort de notre sous sol, notre pétrole pourtant de très grande qualité est carrément emporté par votre pays qui le vent a travers ses compagnies TOTAL ELF et autres, ce qui nous plonge dans une dépendance énergétique fabriquée par vous et vos politiciens.

Vous n'êtes pas la bienvenue, car vous êtes le principal parrain du terrorisme chez nous, a travers votre création Boko Haram, aqmi, moujao et autres.

Enfin, votre monnaie coloniale que vous nous imposez depuis 60ans et qui n'existe plus même en France, constitue Un véritable NAZISME MONÉTAIRE, en tout point égal à celui qui fut imposé à votre pays par l'Allemagne hitlérienne.

A tout cela s'il faut ajouter le grand contentieux historique lié à tous les génocides et assassinats des nationalistes et présidents africains dont la France est le chef d'ouvrage, vraiment monsieur Macron, vous n'êtes pas la bienvenue venue au Cameroun. Car votre arrivée ici, ne peut avoir pour seul but, que de négocier avec votre homme de main vieillissant et sortant, la meilleure stratégie d'organisation de la continuité de notre supplice, a savoir, le faire remplacer dans un système de DYNASTOCRATIE(succession de président de la même famille)

Cher monsieur, pour toutes ces raisons, je dis que nous n'avons pas besoin de vous chez nous. Car la -France n'est rien sans l'Afrique

-La France n'a rien si ce n'est de l'Afrique

-La France ne peut rien gagner que grâce aux Africains

-La France n'a aucun poids, si ce n'est celui de l'Afrique.

Il est donc temps que vous et votre pays, reconnaisse ses crimes en Afrique, se décoloniser, et cesser de nuire à l'Afrique

Signé : Pr Joe la conscience Kameni

Activiste et chanteur politique

Sarcophologue

Loum le 25/07/22