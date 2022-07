CAMEROUN :: CAMTEL et l’Ecole Supérieure Internationale de Guerre de Yaoundé main dans la main :: CAMEROON

CAMTEL a reçu la visite guidée des officiers de la 17ème Promotion de l’Ecole Supérieure Internationale de Guerre de Yaoundé ce 22 juillet 2022. Sous la conduite du Colonel ABANE MBOM Directeur des Enseignements, Commandant en second de cette prestigieuse école et Chef de la Délégation, Madame Judith Yah Sunday Epse Achidi, Directeur Général de CAMTEL a placé la barre très haute en réservant un accueil digne et chaleureux à ses hôtes en mobilisant Conseillers Techniques, Inspecteurs, Directeurs et assimilés.

Cette séance de travail avait pour objectif le renforcement des capacités des stagiaires après un exposé martial sur le plan du développement et le rôle de CAMTEL dans la promotion du numérique au Cameroun et en Afrique selon la vision de son Excellence Paul BIYA. Partenariat fructueux qui participe à la formation des stagiaires de l’ESIGY au fil des années, le thème portait sur « la place de CAMTEL dans l’univers des nouvelles technologies de l’information et des communications au Cameroun ». Animée par les directeurs suivie d’une série de questions-réponses, cet exercice a permis aux uns et autres de saisir le rôle clé de CAMTEL dans l'environnement des télécommunications dans la sous-région.

C’était aussi une bonne occasion pour l’opérateur historique des télécommunications au Cameroun, bras séculier de l’Etat dans son secteur d’activité, un privilège d’édifier les apprenants de la présente cuvée sur les communications numériques et les télécommunications dans un sens plus large. Sur le plan du stockage des données, on note de fortes avancées. Propriétaire du plus grand Datacenter de l'Afrique Centrale inauguré en 2020 construit par Huawei, il est parmi les plus grands projets du Programme National Broadband Network (NBN2). Certifié Tiers trois à la conception, constitué d’une salle serveurs de 400 m², avec une capacité de 05 cubes soit 130 baies ; salle de supervision de 08 positions de travail, Système automatisé de gestion d’énergie de 440 KW de puissance ondulée avec 03 transformateurs de 800 KVA, 4 groupes électrogènes de 1000 KVA et 40,000 litres de cuve à gasoil ; d’un système de détection et de lutte contre les incendies au final d’un système de gestion des accès et de caméras de surveillance.

De plus, CAMTEL a le seul raccordement en Afrique centrale du câble sous-marin South atlantic inter link (SAIL), sur un linéaire de 6.000 kilomètres, avec une capacité de 32 térabits par secondes. Ce câblage SAIL répond à la demande de trafic des marchés émergents, c'est une connexion à fibre optique entre l'Afrique et l'Amérique du nord, l'Europe et l'Amérique du sud, travaux réalisés par la société Huawei marine networks. Le câble SAIL permet à l’entreprise d’avoir un déploiement dans les Datacenters, un déploiement dans l’installation des centres d’appel, un déploiement dans l’hébergement des applications de premier rang qui s’appuient sur le levier infrastructurel, un déploiement dans les ports de système en satellites sécurisés par un très haut débit.

Après ces exposés, les stagiaires ont pu exprimer leur satisfaction sur les connaissances acquises et les avancées technologiques de CAMTEL. Désormais rassurés de ce que les données peuvent être sécurisées dans un pays africains, c’est avec beaucoup d'engouement que les visiteurs sont repartis très satisfaits ; échanges de cadeaux entre le Directeur Général et tous les officiers puis un buffet offert à l'endroit de la 17ème promotion de l'ESIGY.

Colonel ABANE MBOM Directeur des Enseignements, Commandant en second de l’ESIGY

« Il est important de dire chaque année nous rendons visite à CAMTEL parce qu’elle constitue l’une des entreprises pionnières de la place ; et dans le cadre de notre module management, nous voulons montrer à nos apprenants des connaissances théoriques comme en amphithéâtre sur le management, la gestion des ressources humaines et il faut y aller auprès des professionnels pour voir comment s’élabore des stratégies au sein de ces entreprises-là, comment se gère la ressource humaine, comment on atteint les objectifs. Bref tout cela, il faut aller toucher du doigt. C’est pour cela que nous prenons la peine de faire ces tournées-là, parce qu’il n’y a pas que CAMTEL, il y’a beaucoup d’autres entreprises citoyennes, mais il y’a beaucoup d’autres entreprises citoyennes que nous visitons.

La visite d’aujourd’hui comme je l’ai dit nous permet de compléter un peu cette formation là mais également d’avoir une autre approche parce que comme je l’ai dit notre école a non seulement des camerounais mais 21 autres nationalités et ces pays pour la plupart ont les mêmes réalités que le Cameroun ; alors il est de bon ton de venir voir comment se règlent certains problèmes, comment on surmonte certaines difficultés pour peut-être plus tard les implémenter dans leurs pays d’origine. »

Madame Judith Yah Sunday Epse Achidi, Directeur Général de CAMTEL.

« Merci de me donner l’opportunité de parler de la visite de l’Ecole Supérieure Internationale de Guerre de Yaoundé à CAMTEL ; c’est une tradition de recevoir les officiers supérieurs de l’ESIGY qui a en son sein plusieurs nationalités. Alors les télécommunications sont un outil extrêmement important dans le dispositif de défense ; donc ils ont besoin de savoir comment est-ce que nous produisons ces services ; comment est-ce que nous organisons notre structure ; comment est-ce que ces services sont délivrés à l’ensemble des clients et plus particulièrement à ceux des forces de défense et de sécurité ».