ABANE MBOM, Directeur des Enseignements, Commandant en second de l'ESIGY en visite guidée à CAMTEL

Colonel ABANE MBOM : « Il est important de dire chaque année nous rendons visite à CAMTEL parce qu’elle constitue l’une des entreprises pionnières de la place ; et dans le cadre de notre module management, nous voulons montrer à nos apprenants des connaissances théoriques comme en amphithéâtre sur le management, la gestion des ressources humaines et il faut y aller auprès des professionnels pour voir comment s’élabore des stratégies au sein de ces entreprises-là, comment se gère la ressource humaine, comment on atteint les objectifs. Bref tout cela, il faut aller toucher du doigt. C’est pour cela que nous prenons la peine de faire ces tournées-là, parce qu’il n’y a pas que CAMTEL, il y’a beaucoup d’autres entreprises citoyennes, mais il y’a beaucoup d’autres entreprises citoyennes que nous visitons.

La visite d’aujourd’hui comme je l’ai dit nous permet de compléter un peu cette formation là mais également d’avoir une autre approche parce que comme je l’ai dit notre école a non seulement des camerounais mais 21 autres nationalités et ces pays pour la plupart ont les mêmes réalités que le Cameroun ; alors il est de bon ton de venir voir comment se règlent certains problèmes, comment on surmonte certaines difficultés pour peut-être plus tard les implémenter dans leurs pays d’origine. »

L’Ecole Supérieure internationale de guerre (ESIG) a été créée par Décret présidentiel du 13 janvier 2005, sous l’appellation de Cours Supérieur Interarmées de Défense (CSID). En 2013, le Chef de l’Etat, Chef des Forces Armées, change l'appellation et le CSID devient ESIGY. Depuis sa création, 17 promotions constituées de plusieurs nationalités Africaines, européennes, américaines et asiatiques. Fruit d’un partenariat bipartite entre le Cameroun et la France, l’ESIGY est restée durant de nombreuses années l’unique école francophone de formation des élites militaires en Afrique subsaharienne. Organisme interarmées, subordonné au Chef d’Etat-Major des Armées (CEMA). Il relève du Commandement des Ecoles et Centres sous le commandement d'un officier supérieur. Pendant 11 mois, des officiers supérieurs des Armées (Terre – Air – Mer) et de la Gendarmerie, aptes à commander de grandes Unités et à exercer des responsabilités dans des états-majors d’Armée, interarmées et interalliés, au sein des Directions et des Services, ainsi que dans des organismes ministériels et interministériels où se conçoit et se conduit la politique de défense et de sécurité La formation à l’ESIG s’opère dans deux grands ensembles : - Enseignement général Analyse géopolitique, de manière à comprendre les grands enjeux de Défense du monde et de l’Afrique et Enseignement opérationnel. Méthode unique de planification de niveau opératif, très proche de celle de l'OTAN et intégrant un volet significatif d'approche globale.