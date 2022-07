CAMEROUN :: Affaire Lydienne Taba : La prochaine audience prévue le 2 août prochain à Ebolowa :: CAMEROON

Deux ans après le décès de l’étudiante tuée par balle le 25 juillet 2020 à Kribi, ses parents ont encore porté son deuil hier.

L’âme de Lydienne Solange Taba, l’étudiante tragiquement arrachée à la vie à Kribi il y a exactement 2 ans, planera assurément le 2 août prochain à la salle d’audience d’Ebolowa (capitale régionale du Sud). Là-bas, doit se tenir la seconde audience du procès relatif à son décès. Depuis son départ dans l’Au-delà, les juridictions compétentes ont traîné à enrôler l’affaire, bien que le 03 septembre 2020, sa famille ait déposé une plainte contre Franck Derlin Eyono Ebanga pour « assassinat et violence sur femme enceinte ». Les parents, pour avoir tardivement été informés, n’ont pas pu rallier la ville d’Ebolowa pour assister à la première audience qui se serait tenue le 5 juillet dernier. Ils ont alors pris toutes les dispositions pour être présents à celle du 2 août.

Pour l’heure, ils portent encore le deuil de leur fille dont le triste anniversaire de décès était hier. En hommage, un rituel funéraire a été célébré à Pointe-Noire au Congo, et à Mouanko et Elogbatindi par Kribi au Cameroun. « Je porte toujours son deuil. Il n’en pouvait être autrement pour un enfant qui était unique. La preuve, ce jour, (25 juillet ndlr) les intentions de prière ont été dites en sa mémoire à Pointe Noire et à Mouanko. Je suis d’ailleurs en noir ce jour», indique son papa, Patrice Ebemby Mboma.

Ce père affligé qui déplore les lenteurs judiciaires camerounaises dit sa détermination à ne pas lâcher prise. «Je reste déterminé malgré les lenteurs judiciaires. Le premier juge d’instruction, un certain Ondoua, ne peut me démentir. Il sait lui-même pourquoi l’enrôlement a pris 2 ans ! Pis encore, le mis en cause est libre ! Néanmoins, je ne baisse pas les bras » déclare-t-il. Pour lui, justice doit être faite. « J’attends avant tout la mise en détention du sous-préfet qui a tué ma fille. J’espère l’impartialité des juges » tranche Patrice Ebemby Mboma.

En rappel, Lydienne Solange Taba pousse son dernier souffle la matinée du samedi 25 juillet 2020 à l’hôpital de district de Kribi, alors que des médecins essayaient de la sauver. Quelques heures plus tôt, elle avait reçu une balle de l’arme de son amant Franck Derlin Eyono Ebanga, dans sa résidence au quartier administratif à Kribi. Ce dernier venait d’être nommé, sous-préfet de l’arrondissement de Lokoundje. Au moment des faits, avait-on appris, elle était porteuse d’une grossesse de 11 semaines.

Si la thèse d’un accident avait été avancée, les résultats de l’enquête n’ont jamais été connus. L’auteur du forfait, après avoir séjourné plusieurs jours à la compagnie de gendarmerie de Kribi avait été conduit à Ebolowa pour répondre de son acte au tribunal militaire. Cependant depuis son départ de Kribi, le mystère plane sur sa condition. On ne sait véritablement pas s’il est libre ou en détention. Mais certaines personnes, parmi lesquelles le père de la défunte, affirment mordicus « qu’il est en liberté ». Peut-être sous caution !