Il est le président fondateur de Africa Marketing Agency et promotteur de la neuvième édition du sommet international Agribusiness et Industrie Économique qui se tiendra du 14 au 16 septembre 2022 au siège des Nations unies à New York. Jean Jacques Njoh Ewane puisqu'il s'agit de lui, a accepté de répondre à nos questions. Lors de cet entretien, M. Ewane nous parle de cette conférence , ses contours, ses attentes

Du 14 au 16 septembre 2022 se tiendra au siège des Nations unies à New York le 9ème sommet international Agribusiness et Industrie Économique. Pouvons-nous avoir la substance des grands sujets qui seront débattus ?

Ce seront trois jours inouïs d’opportunités de réseautage et de mise en relation d’affaires de haut niveau entre investisseurs, opérateurs économiques, banques, porteurs de projets multiformes à la Tribune des Nations Unies en marge de son assemblée générale.

Plusieurs sujets seront débattus parmi lesquels l’agro-industrie, les énergies renouvelables, la potabilité des eaux et les infrastructures.

L’Afrique, les Caraïbes, L’Europe et les Amériques se retrouveront ensemble sous un parapluie pour examiner les possibilités d’amélioration dans la continuité de leur démarche.

Vous êtes le promoteur de la conférence internationale de Agribusiness Summit et Industrie Économique. En septembre 2022, ce sera la neuvième édition ....

Oui, vous savez ça passe très vite, voici neuf ans aujourd’hui et le baromètre de réalisation en parle de lui-même

-Lancement des constructions des usines aquacole au Liberia, au Burkina Faso, mise en marche d’un champ d’expérimentation au Cameroun dans le Moungo, pourparlers en Centrafrique et au Gabon bref les résultats sont satisfaisants.

En septembre du 14 au 16 prochain, le Pays prioritaire et a l’honneur est la Sierra Leone, avec elle nous avons enclenché des actions ciblées et en conjonction avec la Mission Permanente aux Nations Unies nous avons mis sur pied un comité technique d’organisation, d’où ma nomination comme Conseiller aux affaires commerciales et aux investissements pour une période de deux années.

C’est au siège de l’organisation des Nations unies à New York qu'aura lieu cette conférence internationale. Pourquoi ce choix et quel sera le thème pour cette édition ?

Organiser un évènement d’un tel rayonnement et d’une telle visibilité dans un endroit parlant n’est que la résultante de notre vision. Nous voulons faire de notre continent un fer de lance économique et l’objectif sera d’arrêter toute importation et de consommer Afrique…

Ce ne sera pas notre première Edition à cet endroit prestigieux, nous avons l’habitude et j’ai été tour à tour conseiller aux affaires commerciales et d’investissement pour le Malawi, le Burkina Faso, la Centrafrique et cette année la Sierra Leone. En tant que Camerounais, cest un peu questionnant mais notre but ici c’est de faire vibrer l’économie de notre continent et de faire bénéficier nos agriculteurs de base de la loi Américaine AGOA lors de l’exportation de leur produits tropicaux.

En tant que Conseiller aux Nations Unies pour la Sierra Leone , le Cameroun votre pays d’origine fera-t-il partie de ce Sommet ?

Nous avons une quinzaine de jeunes entrepreneurs agricoles Camerounais déjà prés inscrits, ils viendront présenter chacun dans sa discipline leur besoin aux bailleurs de fonds et investisseurs sur place à L’ONU. Parlant du Gouvernement c’est le statut QUO avec l’administration Mbairobe Gabriel (ministre de l’Agriculture) qui ne saisit rien d’une administration agricole…

Néanmoins le Secrétaire Exécutif de la Confédération Panafricaine des Coopératives conduira assurément une forte délégation de ses membres.

Pour le compte de cette année, plusieurs) ministres et experts des différents pays vont se retrouver pour de débattre sur l’importance de l’Agribusiness pour plusieurs pays. Un petit mot sur la huitième édition et ses retombées ?

Les retombées de la huitième Edition sont entre autres la création de la Confédération Pan Africaine des Investissements a Montréal dont je suis le Président Fondateur, la signature d’un accord cadre pour la formation en permaculture en zone subsaharienne par un expert Canadien, la création des usines de transformation en purification des eaux usées par une entreprise de New Jersey, le déclenchement du processus de financement des projets prioritaires de L’Université Saint Dominique D’Afrique de L’Ouest au Burkina Faso, la signature d’un accord triennal avec le Siege du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique, le lancement de la carte Panafricaine AMA en ingénierie financière pour ne citer que ceux-là.

Mr Njoh Ewane, vous faites dans l’aide au développement international et vous êtes de la diaspora, qu’en pensez-vous d’un jeune de votre génération actuelle, le président de la FECAFOOT Samuel Eto’o ?

Samuel Eto’o est un brillant compatriote qui a fait ses preuves au plus haut sommet du firmament de sa discipline ( le football), ses qualités pratiques footballistiques n’ont rien de commun avec sa gestion administrative de cette institution sensible qui est la FECAFOOT. C’est dire qu’il existe une adéquation entre l’homme footballeur super excellent et brillant et l’homme administrateur fougueux, impatient, doté d’un ego élevé, jouant l’homme au gros tour de cuisses…

Vous savez l’administration demande un niveau de savoir et une jugeotte prépondérante… A peine dans son septième mois il aurait tout démontré aux yeux du monde, virant tout ceux qui essayent de le contredire sur son passage, s’opposant farouchement à un haut baron du régime, je parle ici du Professeur Narcisse Mouelle Kombi, un excellent administrateur qui a plusieurs fois obtenu la confiance du chef de L’État Paul Biya dans plusieurs de ses Gouvernements… Il doit payer un milliard à l’ex entraineur pour licenciement abusif (Conclut la FIFA). Il a viré son ex-coéquipier Bill Tchato, son Secrétaire General a vite fait de déposer les armes à peine à son quatrième mois de job, etc, etc…

Résultat, pour répondre à votre question, faisons parfois le distingo et sachons où se trouve notre chaise...

Un clin d’œil sur la politique de votre pays le Cameroun...

Notre Pays reste et demeure un pays courageux et ambitieux avec à sa tête un patriarche politique des plus stratégique de sa génération (Le Président PAUL BIYA).

C’est réel que beaucoup de dirigeants ministériels et hauts commis à la tête de la Présidence se prévalent des prédominances inutiles et affables. Notre Président est en train de nous léguer un héritage hors du commun ! La STABILITE

Vous savez j’ai eu la chance d’avoir vécu a Bruxelles (Siège de L’Union Européenne) pendant huit ans, aujourd’hui je suis à New York et je pense avoir la pleine température de la progression du monde politique, économique et sociale. Le moins que je puisse dire est que très bientôt les choses ne se passeront plus comme avant au Cameroun et la jeunesse avancera sur les pas de l’héritage que nous laissera le Président PAUL BIYA.

Comme pour conclure que le meilleur est à venir…

Je vous remercie