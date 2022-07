SUISSE :: Audience du 9 août 2022 à Genève: Communiqué de presse de la diaspora camerounaise résistante :: SWITZERLAND

Il y a une année, la justice genevoise avait interpellé et condamné par ordonnance, de façon expéditive, une dizaine de camerounais venus solliciter une audience auprès de M. Biya, depuis 40 ans Président du Cameroun, qui séjournait comme à son habitude, à l'Hôtel Intercontinental.

Pour donner suite à l’opposition interjetée contre l’ordonnance pénal du Ministère public de Genève en cause, les auditions en vue de la tenue du procès s’ouvrent le 9 août 2022 prochain, dès 9h30, au siège du Ministère public sis à Route de Chancy 6 B (Genève).

Il y a lieu de rappeler que depuis 3 ans, des Camerounais ont déposé des plaintes contre M. Biya et certains de ces affidés pour divers griefs et la justice Genevoise n'y a jamais donné une quelconque suite.

Ce procès est l'occasion pour la communauté camerounaise et toutes les personnes éprises de paix et du respect des Droits humains au Cameroun et ailleurs de rappeler aux autorités genevoises, notamment à ses institutions, son devoir d'impartialité, de neutralité et sa mission de promotion de la paix et de la justice.

Nous invitons par conséquent la communauté camerounaise et les personnes intéressées à se rassembler pacifiquement devant le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) sise au Palais Wilson, Rue des Pâquis 52 1201 Genève, le 9 août dès 13h30 afin d’apporter leur soutien multiforme aux militants victimes de ce harcèlement judiciaire.

À cet effet, www.united4cameroon.org lance le lien suivant : https://united4cameroon.org/soutien-juridique / dédié à la collecte des fonds pour soutenir cette procédure judiciaire.