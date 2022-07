AFRIQUE :: UNIVERSITÉ SANKORE DE TOMBOUCTOU CONSTRUITE EN 1324 SOIT 300 ANS AVANT L'UNIVERSITÉ DE HARVARD. :: AFRICA

L'Empire du Mali a pris le contrôle de la ville de Tombouctou en 1324 sous le règne de Mansa Musa. Sur son initiative, il a été construit la première grande mosquée de Sankoré et Jingeray Masjid à Ber 1327.

Les fondations remontent à la structure précédente 988 par ordre de notre ère juge en chef de la ville, Aqib ibn Umar ibn Mahmud. Une dame locale riche, connue pour sa richesse, finance Sankoré prévoit de transformer en une institution de formation de classe mondiale, la faculté compétitive. Il a construit la cour de la mosquée avec la même taille Kaaba à mecque, en respectant ses mesures précises.

LA CROISSANCE EN TANT QUE CENTRE D'ENSEIGNEMENT

Tombouctou était depuis longtemps une destination ou un point d'arrêt pour les marchands Moyen Orient et de l'Afrique du Nord. Comme la plupart, sinon tous, les commerçants étaient musulmans, la mosquée attirait les visiteurs constamment. Le temple a amassé une foule de livres de partout dans le monde musulman, devenant non seulement un centre de culte mais aussi un centre d'apprentissage. Les livres sont devenus la marchandise la plus précieuse dans la ville et les bibliothèques privées réparties dans les maisons des érudits locaux.

Depuis la fin du règne de Mansa Musa (début du XIVe siècle), la mosquée de Sankoré a été complètement transformée en une madrasa (école coranique, ou dans ce cas des universités) avec la plus grande collection de livres en Afrique, à partir du moment de Bibliothèque d'Alexandrie. Le niveau d'apprentissage Sankoré Université de Tombouctou était supérieure à celle de tout autre centre islamique dans le monde. La mosquée a été en mesure d'accueillir 25.000 étudiants et sa bibliothèque, parmi les plus importantes du monde, il se vantait entre 400.000 et 700.000 manuscrits.

ORGANISATION

En tant que centre d'une communauté universitaire islamique, l'université était très différente de l'organisation des universités de l'Europe médiévale. Elle avait une administration centrale indépendante de l'empereur. Elle n'avait pas les dossiers des étudiants, mais a gardé les copies des œuvres publiées par ses étudiants. Elle était composée de plusieurs écoles entièrement indépendantes. Les étudiants étaient indépendamment associés à un enseignant et les cours ont eu lieu dans la cour de la mosquée ou dans des résidences privées.

PROGRAMME D'ÉTUDES

Le programme Sankoré et d'autres mosquées de la région est divisé en quatre niveaux d'enseignement. Avec la graduation de chaque niveau, les élèves reçoivent un turban, symbolisant les connaissances acquises. L'école n'est pas laïque, un débat exclut ce qui ne peut être approuvé par le Coran. Cependant, l'éducation laïque (la géométrie, les mathématiques) est inclue et contribue au développement des personnes ayant une formation approfondie.

MEDERSA

Le premier diplôme d'enseignement (école coranique) exige la maîtrise de la langue et de l'écriture arabe, ainsi que l'image mémoire complète du Coran. A ce niveau les étudiants sont également initiés aux sciences fondamentales.

ÉTUDES GÉNÉRALES

Le second degré d'enseignement ou d'études générales est une concentration totale sur l'immersion dans les sciences fondamentales. Les élèves apprennent la grammaire, les mathématiques, la géographie, l'histoire, la physique, l'astronomie, la chimie, ainsi qu'une connaissance plus avancée du Coran. A ce niveau, ils apprennent « hadiths, la jurisprudence et la science de la purification spirituelle, selon l'Islam. Enfin, commencer une introduction au commerce et éthique des affaires. Le jour de l'obtention du diplôme, les étudiants reçoivent un turban, symbolisant la lumière divine, la sagesse, la connaissance et la bonne conduite morale.

NIVEAU SUPÉRIEUR.

Le niveau supérieur offre aux étudiants une étude avec des enseignants spécialisés, qui font de la recherche. Une grande partie de l'apprentissage se concentre sur les débats et des questions philosophiques ou religieuses. Avant de terminer à ce niveau, les étudiants sont assignés à un cheik (Professeur de religion islamique)) et doivent démontrer un fort caractère.