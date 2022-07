CAMEROUN :: À 26 ans, il devient entraineur des Lions U20 :: CAMEROON

Vêtu d’un survêtement bleu qui marie aisément sa tennis de même couleur, Yvan Kenmoé rode autour du stade de football du lycée classique de Bafoussam ce jeudi 21 juillet 2022. Derrière sa démarche nonchalante, se cache un passionné de football qui a choisi dès son bas âge le banc de touche, là où des gamins de son âge auraient logiquement opté pour l’aire de jeu. Après avoir organisé à l’âge de 12 ans le championnat de vacances baptisé « Festi Pegui », il décide deux ans plus tard de créer Sims Academy, une académie.

Peu avant l’aboutissement de ce projet, il s’était accroché à des aînés pour obtenir les rudiments du métier d’entraineur. « Je donnais mon argent de beignet à mon professeur de sport qui avait ses diplômes d’entraineurs pour qu’il m’initie à l’entrainement », confie-t-il tout souriant. Ayant pris goût, il relègue l’école en second plan et jure plus que par sa passion. Quand stage de recyclage en vue de l’obtention de la première licence en football est lancé, il ne loupe pas l’occasion. Mais les choses ont failli mal se passer pour lui. D’abord refusé parce qu’il est encore trop jeune (16 ans), il est finalement admis après qu’un des responsables ait plaidé pour lui.

À la fin de ce stage, il termine 9ᵉ parmi les 18 inscrits à ce stage. C’est ainsi le déclic. Yvan Kenmoé va enchainer les formations aussi bien au Cameroun qu’à l’étranger, dans la préparation physique que l’animation technique. Ces compétences vont l’aider à faire de son équipe l’unique des plus redoutables du championnat régional de l’Ouest. Plusieurs fois barragistes, il a même remporté le titre de champion et représenté en 2018 la Région au tournoi interpoules, sans compter les participations honorables en Coupe du Cameroun.

Aujourd’hui âgé de 26 ans, Yvan Kemnoé est titulaire d’une licence A Fédérale et d’une licence B Caf.

Dans son programme de « redonner au football camerounais sa grandeur », Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) pense que ce jeune aux dents bien longues peut lui être utile. Il vient en effet de le nommer au poste d’entraineur national adjoint des Lions Indomptables de moins de 20 ans. Une promotion certes, mais davantage une occasion de montrer que la compétence n’a pas d’âge.