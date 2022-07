Visite du président français au Cameroun: Pas d'audience accordée à l'opposition camerounaise :: CAMEROON

Radio France Internationale contredit les informations qui annonçaient sur la toile et dans plusieurs médias camerounais ,une audience du Président français Emmanuel Macron avec Maurice Kamto, Cabaral Libii, John Fru Ndi, entre autres.

Cette même radio précise bien que le président français rencontrera plutôt une association féminine et participera à «une table ronde avec les jeunes Camerounais qui ont participé au sommet d’octobre à Montpellier».

Dans l’édition de 23h30 du journal consacré à l’Afrique le 21 Juillet dernier, la journaliste Amélie Tulet indique qu’ «à Yaoundé, Cotonou et Bissau, Emmanuel Macron s’entretiendra avec ses homologues mais il ne rencontrera pas les représentants de l’opposition».

«la ligne du président n’est en aucun cas de s’ériger en donneur de leçons ou de promouvoir un modèle. Ce que l’Elysée met en avant en revanche au Cameroun, c’est l’initiative internationale « femmes pou doper la production agricole et faire face à l’insécurité alimentaire », les interactions avec la jeunesse aussi et une table ronde avec les jeunes Camerounais qui ont participé au sommet d’octobre à Montpellier », affirme Amélie Tulet

Pour rappel, le Chef de l’Etat français effectuera une visite officielle au Cameroun. Selon le service de presse de l’Elysée, Emmanuel Macron sera au Cameroun les lundi 25 et mardi 26 juillet 2022. Il s’agira de son premier déplacement sur le continent africain depuis sa réélection à la tête de la France en avril dernier.

Selon l'Elysée, Le Président Emmanuel Macron sera accompagné de Catherine Colonna, ministre des Affaires européennes et étrangères, Alexis Kohler, secrétaire général de l’Élysée, Franck Paris, conseiller Afrique du président de la République et Christophe Bigot, directeur Afrique du ministère des Affaires européennes et étrangères