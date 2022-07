CAMEROUN :: Voirie urbaine : Douala a mal à ses routes :: CAMEROON

Plusieurs artères sont parsemées de nids de poules, causant des accidents et divers désagréments aux usagers.

Au carrefour Cité (des palmiers), il y a de longues files de véhicules. Que l’on vienne de Ndokoti, de Pk 14 ou de la Cité des palmiers, impossible pour les usagers de la route d’avancer. A ce carrefour, d’imposants nids de poule imposent un arrêt aux véhicules et aux motos. Les uns après les autres, les véhicules avancent à pas de tortue, et cherchent à se frayer un passage dans les vastes trous remplis d’eau boueuse qui occupent toute la chaussée et les trottoirs.

La route qui a pourtant été aménagée il y a peu cause une perte de temps et d’énormes désagréments aux usagers de la route qui s’en plaignent. Une réalité qui n’est pourtant pas isolée. Les routes de Douala sont de plus en plus en piteux état. Une situation qui va s’aggraver en cette saison des pluies. Quelques clichés. Le même spectacle est observé au Carrefour Ndokoti, juste avant le tunnel.

A ce niveau, d’importants trous coupent la route en deux pour les petits véhicules venant de Nyalla et voulant se rendre vers Ndogssimbi. Ce qui contribue à accroître les embouteillages à ce carrefour reconnu pour l’omniprésence des bouchons, de jour comme de nuit. Entre Pk 11 et Pk 14, la route ne passe plus. Au lieu-dit Sitabac, le bitume a complètement disparu sur une centaine de mètres, laissant lieu à un énorme trou rempli d’eau boueuse sur la chaussée. « Les motos tombent là tous les jours. Ma sœur s’est fracturée le bras ici la semaine dernière, après que la moto sur laquelle elle se trouvait se soit retrouvée dans un trou », note une riveraine.

Au carrefour Agip, de la pouzzolane a été versée dans les multiples trous qui parsemaient l’une des deux voies, obligeant certains véhicules à rouler à sens interdit. Des solutions, bien que temporaires qui restent également à apporter à la descente qui mène à Terminus Saint Michel, où une partie du bitume a disparu, laissant un trou béant sur la chaussée. Et la situation dure depuis des mois. Un cas identique à l’affaissement de la chaussée au lieu-dit dépôt des planches à Logbaba, où une partie du bitume a été emportée par les fortes pluies qui s’abattent sur la ville de Douala ces derniers jours.

La route ne passe également pas devant plusieurs marchés de la ville de Douala où des nids de poules sont visibles. Un mauvais état de la route qui n’est pas sans conséquences. D’après certaines sources, ces nombreux trous que l’on retrouve sur la route sont la cause de la plupart des accidents de la circulation. « Les accidents qui ont lieu ici sont à 50% causés par l’état de la route. Regardez vous-même au niveau du tunnel. Le fait de vouloir éviter les trous créé un énorme désordre. Les policiers ont souvent du mal à gérer », note un habitué de l’axe.