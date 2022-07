CAMEROUN :: Transfert des joueurs : Sept destinations déconseillées par la FIFPRO :: CAMEROON

En Afrique, l’Algérie et la Libye sont indexées comme étant les nations où les clauses contractuelles sont régulièrement bafouées.

Il est connu de tous. En Afrique, la Libye et l'Algérie sont deux des pays qui animent le plus le marché des transferts des footballeurs professionnels. C'est d'ailleurs deux des destinations privilégiées par les footballeurs camerounais évoluant sur le plan local.

En effet, presque chaque année, des joueurs de la Mtn Elite One mettent le cap sur la Libye et l’Algérie en vue de s'engager avec des clubs de ces pays. Seulement, dans un communiqué récemment rendu public, la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPRO ) a déconseillé aux joueurs de singer avec les clubs libyens et algériens « en raison de violations contractuelles systématiques et généralisées dans ces pays », a indiqué l’instance.

Pour le cas de la Libye, la FIFPRO est de plus en plus préoccupée par le nombre toujours plus grand de joueurs étrangers qui sont bloqués dans le pays parce que les clubs qui les emploient refusent de leur fournir les documents nécessaires à leur départ.

Lui aussi mal en point au niveau des résultats ces derniers temps, que ce soit pour la sélection nationale que pour les clubs, le football algérien est également pointé du doigt par le puissant syndicat, qui avertit les joueurs et agents de joueurs sur les salaires non payés par les clubs algériens. Comme au Cameroun, il faut dire que cette problématique lié aux salaires impayés des joueurs par les clubs est aussi récurent en Algérie.

En effet, il ne se passe pas une saison sans que de nombreux joueurs, notamment ceux en provenance de l'étranger, ne saisissent la Fédération internationale de football association (Fifa) pour réclamer leurs salaires impayés par les clubs qui les ont engagés. Même les joueurs locaux ne sont pas épargnés par ce phénomène, d'où leur recours systématique à la Chambre de résolution des litiges de la Fédération algérienne de football (Faf) pour réclamer ces salaires.

Dans sa mise en garde, la FIFPRO déconseille également aux footballeurs professionnels cinq autres destinations exotiques. Il s'agit, notamment de la Chine, la Grèce (Super League 2), la Roumanie, l'Arabie saoudite et de la Turquie, toujours en raison de violations contractuelles par plusieurs clubs. Pour rappel, la FIFPRO , dont le siège est à Hoofddorp, aux Pays-Bas, est une fédération internationale sous forme de syndicat regroupant 65.000 footballeurs professionnels dans 65 pays. Cette association, reconnue par la Fifa, a pour mission la défense des droits des footballeurs professionnels à travers le monde.