Emmanuel Macron au Cameroun : Jeux d'ombres et enjeux politiques autour d'une visite :: CAMEROON

C'est un secret de polichinelle, qu'entre Paul Barthélémy Biya bi Mvondo et Emmanuel Macron, le courant ne passe pas beaucoup. Que vient donc faire le Président français chez son homologue du Cameroun, et dans quel état d'esprit Paul Biya va-t-il le recevoir ?

N'y a-t-il pas lieu de penser qu'après avoir tenu publiquement des propos peu gratifiants contre son homologue camerounais en 2020 au Salon de l'Agriculture et tout récemment à Marseille devant des activistes et sympathisants de l'opposant Maurice Kamto, que Emmanuel Macron ne vienne à Yaoundé que pour remonter les bretelles au locataire du palais d'Etoudi qu'il ne serait pas loin de prendre pour un étourdi ?

Il est vrai que Paul Biya tient le pouvoir qu'il exerce depuis 1982, de la France...et de Ahmadou Ahidjo. Mais n'oublions pas si vite qu'il a répondu à une admonestation de François Hollande en lui disant les yeux dans les yeux "ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut ! " Quant à Ahidjo qui l'a choisi pour dauphin, on sait tous comment il l'en a remercié.

C'est à mon sens une erreur d'analyse, que de croire que cette visite intervient dans un contexte défavorable à Paul Biya. D'abord parce que c'est lui qui invite le président Macron à Yaoundé, après que celui-ci ait il n'y a pas longtemps, tenu des propos peu gratifiants à son égard avec les activistes Calibri Calibro et autres Claude Wilfried Ekanga.

Venir au Cameroun en réponse à cette invitation de Paul Biya est donc déjà pour Macron, une sérieuse reculade, pour ne pas dire une défaite psychologue, dans ce bras de fer qu'il avait engagé avec son homologue camerounais.

Ceci s'explique en grande partie par le contexte géopolitique mondial et régional qui ne sont plus favorables à la France. Macron a besoin de Paul Biya et du Cameroun, pour sauver le bateau France.

La question est par contre de savoir quel est le plan de Paul Biya. Va-t-il jouer au chat et à la souris ? Va-t-il céder aux convoitises de la France ? Et surtout, ne va-t-il pas chercher à profiter de la situation pour faire adouber un des siens, son fils Franck par exemple, à sa succession ?

C'est là où les camerounais devraient être vigilants, car l'annulation de la rencontre annoncée de Macron avec des leaders de l'opposition est un signe, qu'en coulisses, il y a anguilles sous roche. L'on est d'ailleurs en droit de se demander pour qu'elles raisons avait-il d'abord prévu ces rencontres ? Que voulait-il négocier ? Pourquoi ? Comment ? En contrepartie de quoi ? À quel effet ? En faveur de qui...

Autant de questions que nous devons tous garder en tête. Tout porte à croire qu'on est au cœur d'un jeu de poker menteur, où chacun abat ses cartes avec précaution et parcimonie. Personne de doit surtout perdre de vue que la succession à Paul Biya, est sans aucun doute, l'un des dossiers et des enjeux majeurs qui sera au centre de ce périple camerounais de Emmanuel Macron.