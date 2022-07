CAMEROUN :: RDPC: SECTION DU MFOUNDI VI: CONFERENCE DE PRESSE CONJOINTES RDPC OFRDPC OJRDPC MFOUNDI :: CAMEROON

En qualité de représentante personelle du Vice premier Ministre Jean Nkuete, Secrétaire Général du Comité Central, le Ministre Celestine Ketcha Courtès, prend part à la Conférence des Sections Conjointes Rdpc, Ofrdpc,et Ojrdpc du Mfoundi VI.



Les travaux qui se déroulent ce 20 juillet à l'hôtel de ville de Yaoundé 6 sont placés sous le thème «connaissance des textes de base du RDPC comme socle de la discipline et du consensus pour les victoires futures dans la section Mfoundi VI».

A ces travaux Mme le Ministre Celestine Ketcha Courtès, President de la Section RDPC Nde-nord, représentait le SG du Comité Central du RDPC ; l'on note la présence de plusieurs personnalités au rang desquels le Ministre Laurent Serge Etoundi Ngoa, représentant du chef de la délégation permanente du Comité Central du Rdpc dans le Mfoundi, Philippe Mbarga Mboa, invité spécial, Le Directeur Général du BUNEC et des Élus parlementaires et Régionaux.

Le Ministre Célestine Ketcha Courtès, a donné, au nom du Secrétaire général du Comité Central, une leçon inaugurale suivi d'un exposé didactique, dans le cadre de la formation continue des militants suivant le thème retenu. A cette occasion , elle a invité ses camarades à ne laisser personne de côté, à garantir l’adhésion de tous, en impliquant le maximum de concitoyens dans les activités du parti , en donnant aux compatriotes de profiter équitablement des retombés des actions du Gouvernement et de la Commune.

« A l’instar du Président de la République, homme de dialogue et de consensus, mendiant de la paix, tendons la main aux autres et disons-leur que nous constituons une merveilleuse famille pour ensemble transformer nos quartiers, améliorer le bien-être et le mieux être de tous» a t-elle déclaré , en insistant sur la discipline au sein du parti et en évoquant les enjeux de demain. Elle a également invité les nouveaux recrus qui ont impulsé la création de nouvelles sous sections, les habitants venant des 10 régions acceuillis en toute fraternité et faisant du Yde 6 le cameroun en miniature à plus de disciplines à danser la même danse que les populations locales, à la loyauté et à la fidélité.

La confiance faite au ministre Celestine Ketcha Courtès par le Secrétaire général du Comité central a été unanimement saluée par l'ensemble des militants de cette section et les Élites du Nfoundi. S’inspirant de son expérience depuis l’OJRDPC, L’OFRDPC et le RDPC elle a nourrit les militants très attentifs des actions facteurs clés de succès du RDPC sur le Terrain.

Femme Dynamique, militante convaincue du parti de Paul Biya, Célestine Ketcha Courtès est inscrite dans les annales de l’histoire de cette formation politique au Cameroun, parmi les rares femmes à occuper le poste de présidente de la section Rdpc. La Section du Ndé-nord qu'elle préside est la plus grande du département du Ndé avec 115 sous-sections.

Le Ministre de l'habitat et du développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, militante de la première heure du RDPC est on ne peut plus, en phase avec sa base. Dans son agenda permanent des actions en faveur du Rdpc occupent une place très importante. Pétrie d'expérience, elle contribue à toutes les victoires du Rdpc par des actions directes et stratégiques.