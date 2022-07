CAMEROUN :: Affaire Dikolo: Marriott: « Nous ne sommes ni le propriétaire, ni le locataire, ni le promoteur ... :: CAMEROON

Affaire Dikolo:

Marriott: « Nous ne sommes ni le propriétaire, ni le locataire, ni le promoteur du projet prévu sur ce terrain ou cette propriété »

Un porte-parole de Marrriott International a déclaré :



« Marriott International est très engagé dans le respect des droits de l'homme. Actuellement présent et opérationnel dans 139 pays et territoires à travers le monde, nous sommes très attachés et prenons très au sérieux notre engagement de respecter et de protéger les principes des droits de l'homme.



Nous ne sommes ni le propriétaire, ni le locataire, ni le promoteur du projet prévu sur ce terrain ou cette propriété, et nous avons provisoirement suspendu notre contrat de gestion future de cet hôtel jusqu'à ce que l’ensemble des problèmes soient résolus.



Nous avons appris que le propriétaire est en pourparlers avec la communauté Douala. Nous espérons qu'ils trouverons une solution équitable le plus rapidement possible.

Vous pouvez envoyer vos questions à lacho@brooksandblake.com

You can send your questions to lacho@brooksandblake.com