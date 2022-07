CAMEROUN :: Caf Awards Nchout Ajara échoue(encore) :: CAMEROON

La camerounaise n’a pas été élue joueuse de l’année lors de la cérémonie des caf Awards qui s’est déroulée à Rabat au Maroc

Ajara attendra encore .

Asisat Oshoala a été une fois de plus élue joueuse de l’année par la Confédération africaine de football.

Un trophée que convoite l’attaquante camerounaise de l’inter de milan depuis plusieurs années.



Présente au Maroc depuis le début de la coupe d’Afrique des nations, Nchout Ajara a porté sa sélection durant la compétition malgré leur élimination en quarts de finale face au Nigeria. Une sélection du Nigeria qui elle était privée de sa meilleure joueuse Asisat Oshoala. Une absence que beaucoup d’observateurs de la scène footballistique jugeait capitale dans la course au titre de joueuse de l’année 2022 tant il était clair que sa concurrente direct Nchout avait l’espace pour marquer des points dans une compétition majeure ( la CAN).



Malheureusement pour la camerounaise et heureusement pour la nigériane, les lionnes indomptables ne vont pas faire long feu dans cette Can marocaine ce qui a certainement permi à la Nigériane Oshoala de garder son avantage sur Nchout Ajara grâce à ses performances xxl en club avec le fc Barcelone.



Au moment de déclarer la vainqueure , c’est donc une grosse déception pour le public camerounais lorsque c’est le nom d’Asisat Oshoala qui est cité comme étant la joueuse Africaine de l’année. Comme cela avait déjà été le cas l’année dernière, la camerounaise Nchout Ajara comme le Cameroun rentre bredouille de cette cérémonie de récompense où le Sénégal s’est tapé la part du lion en s’adjugeant les titres de joueurs de l’année pour Sadio Mané, entraîneur de l’année, Aliou Cissé, meilleur jeune joueur pour pape Mata Sarr et aussi le titre d’équipe nationale de l’année pour les lions de la teranga senior.



Le palmarès de cette édition des caf Awards est complété par la Ghanéenne Evelyn Badu , la sud-africaine Désirée Ellis et l’égyptien Mohamed El Shenawi qui sont respectivement élus meilleure jeune joueuse, meilleure entraîneur d’une sélection féminine et meilleur gardien de but.