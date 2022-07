CAMEROUN :: Deuxième Région de Gendarmerie : le Général de Brigade Ekongwesse Divine NNOKO aux Commandes. :: CAMEROON

La cérémonie de prise de Commandement du Général de Brigade Ekongwesse Divine NNOKO s'est tenue ce mardi 19 juillet 2022 à l'esplanade de la place des fêtes de Besseke à Douala, le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense a officiellement installé dans ses nouvelles fonctions le nouveau commandant de la deuxième région de gendarmerie, en présence du gouverneur de la région du Littoral, du Chef d’Etat-major des Armées, du Président du Conseil Régional du Littoral, des officiers généraux et plusieurs élus locaux.



« C'est en sa qualité de soldat aguerri et expérimenté que le président de la République, à la faveur du décret du 14 juillet 2022, a chargé le GB EKONGWESSE Divine NNOKO de conduire aux destinées sécuritaires des régions du Littoral et du Sud-Ouest. Il aura ainsi pour mission de juguler le phénomène de l'insécurité dans la région du littoral en proie aux velléités criminogènes , aux trafics de tout genre, à l'incivisme manifeste de la population et d'optimiser la lutte contre le terrorisme dans la région du Sud-Ouest où l'on note une excroissance des activités sécessionnistes particulièrement dans les départements de la Manyu et du Lebialem.

Né le 26 juin 1958, à Nyang-Bangem dans le département du kupe Manenguba, région du Sud-Ouest, il sort de l'EMIA en 1986, lauréat de la promotion "06 Novembre". Il suit un stage de Commandant d'unité dans la foulée de 1986 à 1987. Il obtient les Certificats d'Etat Major en 2000, de criminologie en 2004 et est admis au cours des officiers supérieurs de 2004 à 2005. Il est également titulaire d'un certificat en droit humanitaire obtenu en 2006.



Le Général Ekongwesse Divine a occupé plusieurs postes. Il a été successivement commandant des compagnies de Mbalmayo , Tignère, de l'aéroport de Douala, de Bamenda ensuite Commandant en second de la légion de Gendarmerie de l'Est en 2002 puis Commandant par intérim entre 2003 et 2004, commandant de l'école des officiers de la Gendarmerie en 2004, Directeur de personnel de la Gendarmerie Nationale en 2007. Entre 2009 et 2014, il sera tour à tour commandant des légions de Gendarmerie du Nord, de l'Adamaoua l'Est et du Nord, inspecteur national No 1 à l'inspection générale de la Gendarmerie Nationale. Au lendemain de sa promotion au grade Général de Brigade le 29 juin 2017 il sera nommé Commandant de la 5eme Région de Gendarmerie poste qu'il occupait avant sa récente affectation. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense lui a prescrit rigueur dans la gestion des hommes et unités subordonnées en matière de discipline et de probité tant en milieu urbain que dans le cadre opérationnel afin de prévenir tout comportement déviant des hommes et des attitudes susceptibles d'entamer la notoriété des Forces de Défenses Camerounaises. »