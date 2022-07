CAMEROUN :: LETTRE OUVERTE DE KONATE ABDOUL AZIZ AU PRESIDENT FRANÇAIS EMMANUEL MACRON :: CAMEROON

LETTRE OUVERTE DE KONATE ABDOUL AZIZ

AU PRESIDENT FRANÇAIS EMMANUEL MACRON À L’OCCASION DE SA VISITE AU CAMEROUN

La dernière décennie fut entachée de bien des tensions sur le continent africain et particulièrement la zone sahélo sahélienne ou les résurgences des tensions ethniques, économiques, sécuritaires et migratoires ne se sont jamais aussi bien portées.

C’est donc dans ce contexte que vous avez décidé en tant que Président de la République d’une des puissances mondiales qu’est la France, de faire honneur au Cameroun de votre visite d’Etat.

Monsieur le Président de la République Française, le principe de la continuité du passif et de l’actif de votre état vous incombe. Lors de vos sorties antérieures en terre africaine, vous avez décliné votre responsabilité sur les faits passés du pays auquel vous appartenez. Or, des évènements récents sur la zone d’influence de la France dans le continent démontrent que la France a toujours une importante emprise sur le développement socio-politique et économique de ce dernier.

Ce serait un secret de polichinelle que de dire qu’un certain nombre de faits ayant induit le retard du décollage socio-économique et sécuritaire de ce continent est de l’actif du pays que vous dirigez. On peut citer les accords de coopération postindépendance.

On remarque aussi que plusieurs anciennes puissances coloniales de l’Afrique à travers leurs dirigeants et monarques, à l’ère d’une nouvelle dynamique qui semble répondre aux nouvelles aspirations du continent africain, sont venus renouveler leur contrat social les liant aux pays africains. On peut citer le Roi de Belgique, l’Héritier du trône du Royaume d’Angleterre…Etc

C’est donc dans ce contexte que votre venue en date du 25 au 27 juillet 2022 en terre camerounaise, portera l’attention de toute l’opinion de cette majorité silencieuse de vos congénères à laquelle vous aimez à vous identifier.

Nous souhaitons vous faire part de l’attachement auquel tient chacune et chacun des camerounais tant de l’extérieur que l’intérieur en matière du respect des usages protocolaires liés en pareille circonstance. Nous espérons que vous saurez faire montre. Car il faut le dire, chez « nous » le Président de la République est l’émanation de tout un peuple dévoué à ses institutions, représentées par Son Excellence Monsieur Paul Biya. Et nous la jeunesse camerounaise, « On ne s’amuse pas avec »

Vous serez attendu par l’ensemble de l’opinion nationale sur trois dorsales : la question politique, la question économique et la question sécuritaire.

Sur la question politique :

Plusieurs théoriciens du chaos prêteraient au Cameroun des scenarios macabres à la période dit de transition qui n’est plus si lointaine que ça. Quel rôle la France entend t-elle jouer pour accompagner le Cameroun dans sa politique générale hissé sur le cap de l’émergence en 2035 ? Nous souhaiterions que vous puissiez vous prononcer « Clairement » et définir la position de la France qui semble ambiguë aux yeux de plusieurs de nos compatriotes et au regard de ce qui se passe sur le continent africain depuis quelques années.

Sur le plan économique :

A quand des reformes réels sur le plan monétaire ? Pas juste au niveau dénominatif « ECO » mais plus concrètement en décrochant notre parité fixe à l’euro pour l’indexer sur les devises mondiales (Euro, yuan chinois) beaucoup plus avantageux et répondant mieux aux nouvelles aspirations qu’offre la scène internationale

Sur la question d’ordre sécuritaire :

L’efficacité et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité n’est plus à démontrer face aux menaces internes et externes contre le Cameroun en particulier et la sous-région Afrique centrale en générale. Comment la France compte t’elle accompagner le Cameroun sur le cap fixé par son commandant en chef Le Président de la République Paul Biya dans la modernisation de son armée et la sécurisation de ses frontières maritimes et terrestres ?

Voici Monsieur le Président de la République Française les questions sur lesquels « La Jeunesse » et « La Société Civile Camerounaise » vous attendent en terre camerounaise.

Nous vous souhaitons par anticipation un bon séjour Chez Nous, Chez Vous…

« DJAB BAHMAH » Monsieur Le Président de la République Française au Cameroun.

KONATE ABDOUL AZIZ DANIEL