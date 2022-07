CAMEROUN :: LE MILLIARD A CONCEICAO : TOUT CA POUR NUIRE A ETO’O :: CAMEROON

Quand Eto’o dit dans les vestiaires : « personne n’a sa place assurée dans cette équipe »tous tremblent et principalement les forces invisibles, les agents des joueurs qui en réalité étaient les vrais patrons de Toni conceca-o



Voilà un Mr qui vient signer son contrat de coach des lions indomptables du Cameroun en babouche dans un appartement meublé. Qui pour donner de la visibilité sur le marché de transferts aux poulains de ces agents a réussi l’exploit de mettre Tchoupo Moting au banc de touche .Aujourdh’ui parce que viré pour permettre aux lions de se qualifier pour le mondial, il veut obtenir 1 milliards de FCFA, le double d’Hugo Broos114 204 162 FCFA et de Clarence Seedorf 205 400 000. FCFA Et le réseau exulte de joie en scandant : « Qui a envoyé Eto’o ».



« C’est contre le Cap Vert que Conceiçao devait faire tourner l’effectif des Lions, et pas contre le Burkina Faso. C’est l’erreur que le sélectionneur de l’équipe du Cameroun a commise et il n’est pas exclu que dans les prochains jours, il quitte la tête des Lions Indomptables », affirmait le journaliste sportif Anthony Pla. Il s’exprimait ce lundi 7 février 2022 sur les antennes d’ABK radio.



Le Cameroun sortait pratiquement la tête baissée d'une CAN organisée devant un public massivement mobilisé. « Cette 3ème place du Cameroun est méritée même si on a vu une mauvaise défaillance vis à vis du coaching et des tirs au but » rajoutait Anthoni Pla.



La défaillance du coaching durant cette compétition était pour bon nombre d’analystes la contre-performance des lions indomptables, remettant en question le cahier de charge qui lui était assigné. À savoir :

« Atteindre la finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera à domicile en janvier prochain, qualifier les Lions Indomptables à la phase finale de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, améliorer le rang du Cameroun au classement FIFA, et améliorer la qualité de jeu de l’équipe. »

Cette amande laisse penser qu’un deal aurait été fait avec l’ancienne équipe pour assurer au coach sa position à la tête des lions. Pas avec Eto’o dans tous les cas.