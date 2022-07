CAMEROUN :: Hyper Star examen du jeu :: CAMEROON

Gameburger Studios a connu un grand succès avec 9 Mask of Fire et certains des imitateurs qui ont suivi, et ceux-ci abondent également dans leur gamme Hyper d'inspiration classique. Hyper Star prend cependant un itinéraire différent et mène directement à Sin City avec un Gonzo mechanic boulonné Rolling Reels Multiplier Trail en tant que vedette ou fonctionnalité principale. Les visuels fastueux et la bande-son jazzy peuvent sembler superficiels à certains, tandis que d'autres les engloutissent comme les boissons gratuites servies dans les casinos.

Nous pouvons révéler d'emblée qu'Hyper Star ne contient rien que les joueurs expérimentés n'aient déjà vu, mais avancer sur la piste des multiplicateurs est toujours une perspective quelque peu excitante. Surtout quand il est amélioré dans le tour bonus, et obtenir des tonnes de tours supplémentaires, comme les rabatteurs de fonctionnalités, semblait être une promenade de gâteau. Les jackpots aléatoires ajoutent une couche supplémentaire d'excitation, et le potentiel global de 7,250x est certainement assez solide pour une action à haut risque/récompense.

Fonctionnalité de la machine à sous Hyper Star

Le golden star Wild peut atterrir sur les rouleaux 2, 3 et 4 uniquement, et il intervient pour tous les symboles de paiement réguliers pour aider à compléter les combinaisons gagnantes. Cependant, le wild n'a aucune valeur en soi, mais les 5 symboles premium paient entre 2,5 et 10 fois votre mise pour 5 victoires du même genre.

La fonctionnalité Rolling Reels est active à toutes les étapes du jeu, ce qui signifie que tous les symboles gagnants sont supprimés de la grille. Cela permet aux symboles nouveaux et/ou existants de tomber pour combler les lacunes, et le processus se poursuit tant que vous continuez à gagner.

Le Win Multiplier (multiplicateur de gains) augmente par Roll (lancer) consécutif, et cette fonctionnalité de style Gonzo attribue un multiplicateur de x2, x3 et x5 pour le premier, le deuxième et le troisième Roll (lancer), respectivement. Le Bonus Round (tour bonus), que nous aborderons ci-dessous, est livré avec une piste de multiplicateur améliorée de x3 (par défaut), x6, x9 et x15 comme multiplicateur de niveau supérieur.

Vous avez besoin de 3+ FS (free spins) scatters en vue pendant la même Rolling Reels (séquence de rouleaux) pour déclencher le "Bonus Round", et le Star Wild peut intervenir à la place des scatters pour aider à déclencher la fonctionnalité. Vous obtenez 8 free spins (tours gratuits) par mode de déclenchement, mais les reels (rouleaux) 4 et 5 ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit de récompenses de tours gratuits. Le plus grand nombre de tours gratuits avec lesquels vous pouvez commencer est de 32, mais les « frequent retriggers (redéclenchements fréquents) » annoncés semblaient tenir le coup. Vous avez besoin d'au moins 3 scatters (ou 1 ou 2 combinés avec des wilds) pour redéclencher le bonus round (tour bonus).

Les jackpots du jeu peuvent être gagnés à la fois dans le jeu de base et pendant le tour bonus, et vous remarquerez que tous les wild symbols sont rassemblés sous l'affichage du jackpot. Le Jackpot Bonus peut se déclencher à tout moment à la fin d'un Roll sequence (séquence de rouleaux), et permet de remporter l'un des 3 jackpots. Il s'agit des Minor (mineur), Major (majeur) et Grand jackpots, d'une valeur respective de 15,100 ou 5000 x votre mise.

L'expérience de 200 Spins (tours) sur la machine à sous Hyper Star

Vous pouvez voir le "Multiplier Trail" en action plus d'une fois dans la partie du jeu de base de notre vidéo de 8:39 minutes, et la raison pour laquelle elle est si longue cette fois-ci est le déclenchement fréquent du tour bonus. La fonctionnalité commence à 1:48 avec seulement 8 tours, mais nous avons réussi à obtenir un énorme 48 tours au total.

