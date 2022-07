ALBERT NJAMEN NJANKE, L'EXPERT CAMEROUNAIS EN SUPPLY CHAIN PUBLIE UN OUVRAGE :: CAMEROON

Les chaînes d'approvisionnement mondiales et locales sont secouées de multiples façons par des facteurs défavorables. Dans ce contexte, les entreprises camerounaises et africaines sont confrontées à des défis qui pèsent directement sur leurs marges et les résultats.

Pour aider les entreprises de tous les secteurs à répondre à ces défis, Dr. Ing. Albert Njamen Njanke publie “Supply Chain : concepts et opérations”, un livre qui explore les approches et méthodes pour naviguer la volatilité actuelle de la chaîne d'approvisionnement.

La conférence dédicace de cet ouvrage aura lieu le vendredi 22 juillet 2022, à partir de 14h (WAT), à Douala (Cameroun), au Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM), en présence des personnalités des secteurs privé et public de premier plan.

“Il ne fait aucun doute que pour rester compétitif dans un environnement mondialisé et offrir des produits et services toujours plus adaptés aux attentes des clients, l’excellence de la Supply Chain et des Achats est incontournable. Il est temps que les chaînes d'approvisionnement locales soient reimaginées et améliorées. Ce livre a été écrit pour être une aide stratégique pour les organisations de tous les secteurs. En mettant en œuvre les mesures pratiques présentées dans ce livre, nos entreprises pourront elles aussi construire un avantage compétitif durable à tous les niveaux des opérations :

du développement produits à la distribution en passant par la planification de l’activité,

les achats, la fabrication, la logistique et le procurement” explique le Dr. Ing. Albert Njamen Njanke.

À PROPOS DE L’OUVRAGE

“Supply Chain : concepts et opérations”

Ce livre est un atout stratégique pour la réussite des organisations des secteurs public et privé. Il apporte une réflexion approfondie sur les concepts, réalités et les évolutions de la logistique et du Supply Chain Management. Construit autour de 07 chapitres, il vise à accompagner le lecteur dans sa quête de connaissance et son cheminement pour appréhender les éléments structurants au cœur des réflexions théoriques et des exemples pratiques en Supply Chain.

Devenu une référence incontournable en Afrique francophone et au Cameroun, cet ouvrage constitue un outil de travail indispensable pour les dirigeants d’entreprises et les responsables opérationnels de la logistique, les consultants ainsi que les étudiants et élèves-ingénieurs du domaine.

“Supply Chain : concepts et opérations” est publié aux éditions GDS/Livre ouvert.