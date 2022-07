LA 5 ÈME ÉDITION DU PRIX DE L'EXCELLENCE DU LEADERSHIP EN SANTÉ AU CAMEROUN APPROCHE À GRANDS PAS. :: CAMEROON

DISTINCTION : LA 5 ÈME ÉDITION DU PRIX DE L'EXCELLENCE DU LEADERSHIP EN SANTÉ AU CAMEROUN APPROCHE À GRANDS PAS.

En prélude à la 5ème édition du Prix de l'Excellence du Leadership en Santé au Cameroun, Joseph MBENG BOUM, Directeur Général du Groupe Échos Santé et Président du Comité d'organisation a convoqué le Mercredi 20 Juillet 2022, un point de presse en faveur de cette grande messe annuelle qui encourage et prime les professionnels de santé, qui s'illustrent de manière significative dans le cadre de l'amélioration du système de santé au Cameroun en général et dans la lutte contre le Covid-19 en particulier.

C'était aussi l'occasion pour le comité Scientifique de la 5 ème Édition du Prix de l'Excellence du Leadership en Santé au Cameroun (PELSC)placé sous la Présidence du Professeur Emmanuel EBEN MOUSSI de prendre fonction. Pendant plus de 3h30 minutes d'horloge, ses éminents membres du Comité éponyme ont épilogué en présence du Comité d'organisation sur les grandes catégories et les axes de sélection des lauréats. " Pour chacune de ces catégories, nous essayons de dégager les critères qui sont communs en fonction des disciplines, en compétition et formations sanitaires " a indiqué le Président du Comité Scientifique.

À sa suite, le Professeur Tetanyé EKOE, vice-président du Comité Scientifique a renchéri dans la même perspective liée à la sélection des vainqueurs" le souci primordial de ce comité scientifique est de dégager de façon aussi objective, les éléments qui sont absolument incontestables et qui permettent de dire que, tel professionnel de la santé mérite d'être distingué et que cette distinction soit un éléments d'encouragement pour tout le monde et pour tout le système de santé".

Au terme de cette rencontre avec le comité scientifique en présence des médias nationaux aussi internationaux, Joseph MBENG BOUM, promoteur et par ailleurs Président du Comité d'Organisation de la 5 ème Édition du Prix de l'Excellence du Leadership en Santé au Cameroun s'est prononcé sur les nominations et des clarifications liées à cet évènement qui promeut l'excellence des professionnels de santé et les formations sanitaires.

"Pour le cadre de la 5ème édition du prix de l’Excellence du Leadership en santé, comme le Président du Comité scientifique vient de le dire, cette année vraiment, uniquement les formations sanitaires performantes pourront gagner. Rassurez-vous, que vous soyez dans le secteur privé ou public, tout le monde est dans le pipe"

Au total, 11 grandes catégories ont été retenues. La liste des catégories, les critères et la méthodologie d'évaluation adoptés, seront publiés au début du mois d'août 2022, en présence des acteurs du paysage sanitaire et de l'opinion Nationale et Internationale.

Cette cérémonie de récompense, placée sous le parrainage du Docteur Manaouda MALACHIE, Ministre de la Santé Publique se tiendra le 17 novembre 2022, à la salle des banquets de la Croix-Rouge. Il est important de préciser que, la 4 ème édition du Prix de l'Excellence du Leadership en Santé au Cameroun avait connu un succès retentissant.