Made in Cameroun : Adina, la marque qui contribue à la beauté à partir des produits locaux :: CAMEROON

Adina qui signifie en Hébreu délicate est un concept, un rêve qui veut donner au made in Cameroun sa valeur et son identité. Faire du savon à base du curcuma, du citron, du café de la papaye, du riz ou de la bave de l’escargot. ADINA n’a pas la prétention de rendre belle, mais part du postulat selon lequel chaque femme est déjà belle.

Dorice NGOLOKO, la promotrice le confesse d’ailleurs « ADINA est une marque dédiée au bien-être et à la beauté de la femme en particulier, de la tête aux pieds. Pourquoi délicate? Parce que la femme est délicate, elle a besoin que l’on prenne soins d’elle, elle a besoin de gagner en assurance et d’être bien dans sa tête et dans sa peau. D’où le symbole du papillon dans notre logo, qui incarne la délicatesse » C’est une ambition qui vient de loin fan de beauté et de mode, Dorice Ngoloko s’est toujours intéressée à prendre soins de son apparence et de celle des autres. Déjà étudiante, elle vendait des sacs à mains à ses camarades. Avec pour ambition Devenir la référence en matière de beauté au Cameroun et dans la communauté africaine dans le monde. Mais aussi En matière de shopping en ligne, notre site ambitionne de devenir le N°1 au Cameroun et en Afrique Centrale.

Les produits et services Adina s’inscrivent dans du moyen de gamme, appréciable par la classe moyenne, mais aussi ceux qui sont exclusivement haut de gamme. (Nous commercialisons des marques authentiques, nous utilisons exclusivement des produits et des appareils de qualité. ADINA répond à la grande contrainte de TEMPS, en offrant sur le même site ou à domicile un plusieurs en 1 La preuve: Des clients satisfaits depuis 5 ans de la durabilité des articles, une équipe de professionnels pour l’encadrement Diet, soins et coiffure; d’ailleurs c’est à la demande des clients satisfaits que de nouveaux produits ont été développés.

La gamme est constituée : Le savon clarifiant au citron. IL illumine le teint et élimine les excès de sébum sr la peau. Associé à des huiles végétales qui permettent de traiter et d’assainir les peaux grasses. Le savon au curcuma/carotte/papaye à huile nutritive qui permet de retrouver une peau hydratée après chaque douche. Le savon gommant au café. Efficace contre la cellulite et les peaux mortes. Le savon gommant aux pépins de papaye. Lutte contre les boutons d’acné, les peaux grasses et les comédons. Le savon hydratant à la bave d’escargot. Très efficace contre les vergetures et les rides. La bave d’escargot offre un nettoyage complet de la peau. Le savon purifiant au riz. Riche en vitamine B en fer en phosphore en magnésium et en amidon est un excellent est un excellent ingrédient cosmétique par ses propriétés absorbantes.