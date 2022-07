CAMEROUN :: Lettre de Patrice EKWE EDIMO SILO à Monsieur le Président Emmanuel MACRON :: CAMEROON

Les Patriotes camerounais vous souhaitent un agréable séjour au Cameroun !

Monsieur le Président,

Votre voyage au Cameroun, c’est un voyage qui sème le trouble dans la population camerounaise. C’est un voyage que les Républicains camerounais ne comprennent pas !

Monsieur le Président,

Votre voyage au Cameroun à la fin du mois de juillet de cette année nous inquiète ! Ce voyage inquiète plus de 25 millions de Camerounais !

Il suffit, depuis l’annonce de ce voyage - de voir des débats à l’intérieur du Cameroun, dans la diaspora, dans les télévisions comme dans les familles.

Monsieur le Président,

Ce que demande le Peuple camerounais aujourd’hui, c’est de l’UNION ! C’est de se RASSEMBLER ! Et non la DIVISION !

Les Camerounais veulent collectivement vivre dans la concorde de façon relativement harmonieuse dans l'espace territorial que le destin leur a donné sur le continent africain.

Pour arriver à cette fin, entre autres choses, il faut que le respect de la vie de chacun, la justice et le partage équitable du travail et des biens communs qui ne doivent pas profiter aux uns et pas aux autres, soient des valeurs cardinales auxquelles ils souscrivent tous sans exception et qui fondent le vivre ensemble.

Voici globalement comment on peut définir les aspirations de notre peuple. Un idéal qui, d'une part, a malheureusement été contrarié par les desseins impérialistes de la colonisation de notre pays par des puissances étrangères et toutes les conséquences de cette entreprise destructrice qui jusqu'à ce jour sont encore de mises.

D'autre part, encore aujourd’hui, la corruption à grande échelle et cela au plus haut niveau de l'Etat, au point de leur faire désespérer de lendemains meilleurs. Il s’y ajoute qu’on a l’impression, avec le régime RDPC, que les forts s’épanouissent et que les faibles décrochent. Le surcroît de jouissance des uns, de frustration des autres, désespère, chez nous, la passion égalitaire.

Tout en reconnaissant les luttes que la société civile et les partis politiques de l’opposition font pour l’avènement de l’Etat de droit et du développement au Cameroun. Notre pays, le Cameroun va mal, très mal sur tous les plans. Le Cameroun est notamment en effet dans un état désastreux économiquement, financièrement, socialement et politiquement.

L'incertitude sur l'avenir, les doutes, parfois même le rejet des politiques et les peurs viennent en écho à la crise sociale, économique et démocratique qui s'est installée dans notre pays.

Face à la gravité de la situation et les risques qu’elle fait peser sur l’avenir du Cameroun aujourd’hui décrite ci-dessus, la diaspora camerounaise, plus particulièrement celle de France, qui a toujours réclamé l’Etat de droit, n’insistera jamais assez sur l’impérieuse nécessité de créer toutes les conditions en vue de « DEMAIN, LA TRANSITION PACIFIQUE » ! Surtout par l’organisation d’élections libres, crédibles et transparentes en 2025.

Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République française,

Nous saisissons l’opportunité que nous offre votre voyage au Cameroun pour porter à votre très haute attention quelques-uns de nos sujets de préoccupations sur la mauvaise situation de la Démocratie au Cameroun, sujet pour lequel vous avez été à plusieurs reprises interpellé à diverses occasions par la société civile et les partis politiques de l’opposition et qui n’a pas encore trouvé d’issue favorable.

Monsieur le Président,

Les Camerounais ont besoin d'un régime politique dans lequel ils se reconnaissent non pas seulement parce qu'il est l'émanation de leur choix mais aussi parce qu'il tire sa légitimité et ses fondements du syncrétisme de leurs US, COUTUMES et TRADITIONS.

Aujourd’hui, il y a un ensemble des choses qui se passent au Cameroun et au nombre desquelles, il y a notamment la rumeur des rapprochements qui s'opèrent désormais entre les différents pôles d'éclatement en clans du pouvoir exécutif auquel a donné lieu la perspective de la succession du Président Paul Biya.

Monsieur le Président,

Nous pensons que vous n’allez pas au Cameroun pour une partie de plaisir, vous y allez parce que dans une certaine mesure, il y a menace réelle d'incendie dans la demeure et que prévenir vaut toujours mieux que guérir. De ce fait, votre voyage pourrait annoncer la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle ère dans les relations que nos deux pays entretiennent.

NOUS NE SOMMES PAS SANS SAVOIR QUE LES ÉTATS N'ONT PAS D'AMIS, ILS N'ONT QUE DES INTERÊTS !

Monsieur le Président Emmanuel MACRON,

Il est tout à fait « normal » de venir défendre les intérêts de la France au Cameroun ! C’est très bien car c’est justement pour cela que le peuple français vous a élu !

Et dans cette perspective, nous pouvons comprendre que l’adoubement d’une personne qui soit favorable aux intérêts de votre pays, pour la transition politique qui s’annonce au Cameroun fasse donc partie des raisons qui vous amènent dans notre pays.

Nous « DEMAIN, LA TRANSITION PACIFIQUE », nous pensons que les Camerounais ont besoin d'une personne (Homme ou Femme) qui maîtrise les dossiers, qui a de l'expérience. Une personne qui est bien connue pour sa rigueur, son honnêteté, sa crédibilité, son pragmatisme, son courage, surtout, considérée comme quelqu'un d'irréprochable, quelqu'un capable de rassembler. Et aussi, qu’il soit soucieux de leurs intérêts moraux et matériels !

Monsieur le Président,

Les Camerounais ont besoin d’une « TRANSITION PACIFIQUE », démocratique et inclusive, ouverte à toutes les forces politiques, une transition qui leur ouvre de nouvelles perspectives et non pas qui aménage un plan de succession oligarchique !

Monsieur le Président,

C’est ici et maintenant l’occasion pour nous, Camerounais de la diaspora, à travers votre voyage, Monsieur le Président de la République française, à la fin de ce mois de juillet 2022, de formuler solennellement auprès du Président de la République du Cameroun, Monsieur Paul Biya, les recommandations suivantes pour les élections libres, crédibles et transparentes dans le souci d’épargner au peuple des angoisses d’un conflit inutile :

-La libération de tous les détenus politiques.

-La convocation d’une Concertation Nationale Inclusive (CNI) pour relancer la démocratie avant la tenue des prochaines élections : Présidentielle ; législatives ; Sénatoriales et Municipales.

-La participation de la diaspora agissante à cette CNI.

-La Mise en place d’une Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Seules conditions d’organisation transparente et crédible des scrutins.

-La dissolution de l’ELECAM actuelle.

-Les bureaux de vote doivent être mieux identifiés bien avant le jour du scrutin.

-Les membres des bureaux de vote et les scrutateurs doivent être mieux formés.

-Les électeurs doivent être mieux formés pour pouvoir comprendre le processus de vote.

-L’encre doit être indélébile.

- Les urnes doivent être scellées correctement avant l’ouverture du scrutin.

- Les bureaux de vote doivent fermer suffisamment tôt pour permettre le dépouillement des voix avec la lumière du jour.

- Le calendrier électoral précis et transparent.

-La maîtrise par tous les acteurs du calendrier électoral.

-Le code électoral unique et consensuel.

- L’instauration du bulletin de vote unique afin d’empêcher l’achat des voix.

- Les candidatures indépendantes à toutes les élections.

- La suppression de la CAUTION à toutes les élections - l’argent ne doit pas favoriser un parti ou un candidat en particulier, ni en discriminer aucun.

- La campagne doit s’étendre sur plusieurs mois (3 mois) pour permettre à tous les partis et candidats (es) de défendre leurs projets de société.

- Le financement équitable des partis politiques et des campagnes électorales

Le but est que les processus électoraux se placent au cœur des enjeux politiques. L’organisation des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées constitue une prémisse incontournable dans l’établissement de la Démocratie et l’instauration de l’Etat de droit.

Il s’agit, sans délais, de mettre en œuvre de manière consensuelle de nouvelles règles de la gouvernance électorale pour construire ensemble les conditions d’une alternance démocratique apaisée et consensuelle.

Les Camerounais ne devraient plus vivre dans la peur, l’hostilité, la rancœur, la méfiance et la haine de l’autre, mais dans la liberté pour construire ensemble notre pays. Toute la classe politique doit se ressaisir et se réconcilier avec le peuple et stopper ses souffrances.

Il faut donc que le pays se retrouve. Et il ne peut se retrouver valablement que dans un cadre de concertation en rapport avec l'organisation de nouvelles élections. Ce cadre de concertation est le gage de la paix civile, de la sécurité, de la stabilité et de l’unité de notre pays. Comme l’enseigne l’histoire, en particulier celle de notre pays, les fondamentaux du développement d’une Nation ne viennent pas d’un homme seul, fût-il providentiel, mais bien de l’action de tous les citoyens partageant les mêmes valeurs et regardant dans la même direction.

La paix et la stabilité sont des préalables indispensables pour l’exercice effectif de la démocratie et des droits humains. Cela étant, la stabilité et la paix ne sauraient s’inscrire dans la durée quand un Gouvernement sert ses propres intérêts au détriment des citoyens qu'il gouverne. En fait, la seule façon de préserver la paix et la stabilité au Cameroun, c’est de permettre aux Camerounais de se sentir davantage responsables de l’avenir de leur pays, c’est leur proposer davantage de possibilités et leur permettre de mieux faire entendre leur voix lorsqu’il faut décider de leur destin.

Notre responsabilité profonde individuelle et collective en adressant à votre haute autorité cet exposé, cette description, a pour unique but d’éviter que notre pays, le Cameroun explose et fasse d’avantage voler en éclats notre marmite commune déjà mal en point. Notre préoccupation est d’apporter notre modeste contribution à la consolidation de la démocratie et de la paix civile afin d’épargner à notre pays une crise politique inutile. Il faut donc prévenir les drames éventuels par une concertation citoyenne préalable entre le pouvoir en place, l’opposition politique et la société civile pour garantir la paix et l’unité.

Ce texte doit être compris comme une incitation à l’avènement d’une démocratie véritable, d’un code électoral juste, consensuel, transparent et équitable, en aucune manière, nous ne souhaitons ouvrir une polémique.

Notre vœu le plus cher a toujours été et reste de parvenir avec le peuple qui est à la modernité, à un changement démocratique par la voie électorale. Cette voie pour le moment nous est refusée. L’opinion nationale et internationale est à plusieurs fois témoins de ces refus par les fraudes massives aux élections. Notre pays, le Cameroun, mérite la démocratie et la liberté au même titre que les Nations modernes.

Nous sommes convaincus qu'une participation aux prochaines échéances électorales sans nouvelles règles de jeu sur le plan électoral fera le jeu du système RDPC. Une fois de plus, ce sera une MASCARADE électorale, et une nouvelle défaite de la Démocratie. Et pour finir, un échec pour l’alternance, pour les libertés, pour les droits de l’homme et pour le Cameroun Nouveau que nous appelons de tous nos vœux….

Le problème n’est pas d’organiser les élections, mais plutôt de bien les organiser, c’est-à-dire qu’il faut des élections crédibles et transparentes. A quoi serviraient les élections dans notre pays si cela débouchait à une impasse qui pourrait cette fois embraser totalement le pays ?

Monsieur le Président Emmanuel MACRON,

Aujourd’hui, le Cameroun a besoin de tous ses amis et souhaite sincèrement compter le grand pays qu’est la France au nombre de ceux-ci !

Le Cameroun a besoin de retrouver la PAIX entre tous ses enfants ! C’est ce que demandent, aujourd’hui, les Patriotes camerounais à leurs amis, aux amis du Cameroun, aux amis du Peuple camerounais !

Monsieur Emmanuel MACRON,

Président de la République d’un grand pays, la France, pays avec lequel l’Afrique a une longue relation, nous voulons être convaincus que vous voulez le développement de l’Afrique, et que vous travaillez pour cela. Entre autres preuves qui l’attestent, vous avez mis en place pour vous aider dans votre lourde tâche, le Conseil Présidentiel pour l’Afrique, un organisme qui vous apporte aide et conseils vous permettant de comprendre les maux qui minent les Etats africains. Les Patriotes camerounais, voire Africains, vous en remercient !

Monsieur le Président,

Nous, Patriotes camerounais, sommes convaincus que demain, nous pouvons compter sur le soutien de nos amis Français, pour nous accompagner dans cette « TRANSITION PACIFIQUE » !

Avec tout le respect que les Patriotes camerounais ont pour la France, ce grand pays, un ami de l’Afrique, un ami du Cameroun, nous vous prions d’agréer, Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République française, l’expression de nos sentiments très respectueux.