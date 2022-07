CAMEROUN :: Pérennisation: Le mémoire de Roger Tchoula Motho revit à travers le tournoi de l’unité :: CAMEROON

Joseph Clovis Nguessieuk, actuel maire de la Commune de Banka, à qui il avait déjà passé la main, reste fidele et loyal. Car pour lui, « Le tournoi de l’unité est une marque ».Une ambition pour laquelle Clovis Ngasseu, promoteur d’une agence de voyages, et de nombreux amis du défunt homme politique, se sont engagés et mobilisés.

«Le tournoi de l’unité s’est fixé comme objectif de répondre à une attente de la jeunesse du Haut-Nkam qui, avec insistance demandait un cadre de divertissement agréable pendant les vacances scolaires. C’est grâce à la jeunesse qui a pu s’approprier du tournoi que les choses avancent positivement au fil des années. Le tournoi de l’unité vit et vivra.» Ainsi parlait, courant le mois d’aout 2017, le Prince Roger Tchoula Motho, décédé le 06 mars 2022 et promoteur du tournoi de l’unité en juillet 2017. Juste à quelques jours de la célébration du 10e anniversaire de ce championnat de vacance de football mis sur pied par ses soins, cet homme généreux envisageait déjà la pérennisation de cette expérience au-delà de sa modeste personne. Surtout que lors de la célébration de ce noce d’étain, Joseph Clovis Nguessieuk, actuel maire de la Commune de Banka, à qui il avait déjà passé la main témoignait en signe d’approbation : « Le tournoi de l’unité est une marque ».

Rendre un vibrant hommage à Roger…

Et pour ce, une ambiance chaude se profile dans les villes de Banka et de Bafang. Dirigeants politiques à l’instar de Joseph Nguessieuk, maire de la commune de Banka, opérateur économique au rang desquels Clovis Ngasseu, hommes et femmes des medias comme Aimée Djagué épouse Nya sont à pied d’œuvre depuis des semaines pour faire revivre la mémoire de Roger Tchoula Motho, ancien président de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais(Rdpc) Haut-Nkam Centre, ancien conseiller régional de l’Ouest, décédé courant le mois de mars 2022 et promoteur d’un championnat de vacance devenu légendaire et dénommé « Tournoi de l’unité ». «Il est question de rendre un vibrant hommage à Roger Tchoula Motho. Il nous a inspiré. Il a été un modèle pour de nombreux jeunes dans le département du Haut-Nkam. A travers le championnat de vacance dénommé le tournoi de l’unité, il s’est montré vecteur de mobilisation de tous les fils et filles de notre département. Il a été surtout un encadreur, un adepte de l’alternance. Il a su, de son vivant, me passer le témoin afin que j’imprime mes marques en qualité d’organisateur de ce tournoi. Je l’ai fais pendant plusieurs années avec l’ensemble des jeunes du département du Haut-Nkam. Nous voulons, après la levée des interdictions liées à la pandémie du Corona virus, reprendre les choses en main. Roger Tchoula, notre mentor, n’est plus de ce monde. Nous voulons célébrer sa mémoire, nous voulons célébrer sa passion pour le l’essor de la jeunesse à travers le développement des activités culturelles et sportives », explique l’édile de la commune de Banka. Et pour cette première édition post Tchoula Motho, Joseph Nguessieuk réaffirme des sentiments exprimés lors du 10eme anniversaire du tournoi de football de l’unité célébré en septembre 2017. Ainsi, il maintient cette déclaration : «Je suis avec tout le monde. Je suis avec tous les joueurs. Je suis avec tous les arbitres. Je suis avec tous les supporters. » Il ne compte ne pas trahir la confiance placée en lui par le prince Roger Tchoula Motho, fondateur de ce tournoi au mois de juillet 2007. « Nnous avons la lourde mission de consolider les acquis », soutient Joseph Nguessieuk. Il croit fort qu’il temps pour la jeunesse d’entonner un hymne de ralliement pour les « valeurs d’intégration nationale, du multiculturalisme et du vivre ensemble». Il est de de ceux qui pensent que le football est non seulement un catalyseur de l’esprit de performance chez les jeunes, mais aussi un creuset où se forge l’altruisme et l’amour du prochain. Des équipes se sont déjà affiliés au niveau du comité d’organisation pilotée par Aimée Djagué. Des maillots à l’effigie de Roger Tchoula Motho ont été confectionnés avec le concours de Joseph Clovis Nguéssieuk. Les uns et les autres multiplient des actions afin que le lancement de cette édition spéciale, en date du samedi 23 juillet prochain, constitue une véritable fête, une véritable célébration de vie en hommage à Roger Tchoula Motho.

Une pépinière pour le leadership

Il est question de stimuler les jeunes afin qu’ils participent amplement à la dynamique de l’émergence et travaillent pour trouver leur voie à travers le football comme plusieurs autres footballeurs dont le talent s’est révélé ou consolidé à travers le tournoi de l’unité de Bafang. Tientcheu Judicaël(Belgique), Botchak Mayer(Allemagne), Chaye Lazarus(France), Ebendeng Willy(Angola), Ngakam Tamnet Dillao et PANDJI Emmanuel(Maroc), Kameni dit Cajo(Cote d’ivoire),Brice Tchamabo( il a été International Espoir) et Tchienctheu ( il a été Lions indomptables A ‘) font partie de la liste des footballeurs ayant évolué au tournoi de l’unité. Juventus Fc, Tchakala Fc, Pouaga Fc Family Fc et Tcheuma Fc sont des équipes ayant déjà remporté le trophée du tournoi de l’unité accompagné d’une enveloppe financière de 500 milles francs. Deux anciens joueurs du tournoi de l’unité sont devenus des autorités traditionnelles. Il s’agit notamment de Austere Durand Moumou III, ancien joueur de Rénovation Fc devenu Fo’o des Bakondji et de Alain Pierre Djietcheu, ancien joueur de Family Fc porté il y a quelques années à la charge de chef des Bapounteu dans le groupement Banka. Et qui sait ce que deviendront les autres footballeurs qui brilleront à l’occasion de cette édition spéciale hommage à Roger Tchoula Motho ?