Le parti de Pr MAURICE KAMTO entend organiser des opérations électorales les 23 et 31 juillet 2022 pour l’élection des membres des bureaux des fédérations communales, départementales et régionales.

La commission électorale a invalidé des listes enregistrant des militants irréguliers ou des « personnes infiltrées ». Ceci implique que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun(MRC) entend se donner une nouvelle physionomie dans la région de l’Ouest. Pour ce, des opérations de renouvellement des organes dirigeants de cette formation politique seront organisées dans les prochains jours. Les hostilités s’annoncent houleuses et témoigne de la vitalité démocratique du Mrc. Sur presque tous les plans d’action en circulation, il est question pour les militants et cadres du Mrc de valoriser et de consolider le PACTE RÉPUBLICAIN.

Ce qui implique que : « dans les relations entre les citoyens, nous voulons travailler à bâtir la confiance à trois niveaux. C’est ainsi que des candidatures présentées par des militants faussaires du Mrc ont été invalidées. Aussi dans cette logique, il est prévu que les opérations électorales prévues les 23 et 31 juillet 2022 se fassent par vote par voie électronique. « Notre parti politique, le Mouvement pour le Renaissance du Cameroun (Mrc), à la veille de son dixième anniversaire, opère une nouvelle mutation organisationnelle et fonctionnelle pour être plus d’efficace et opérationnel à la base comme au sommet.

Conscients du rôle crucial que doit jouer la Fédération régionale du MRC dans la région de l’Ouest en matière de concrétisation de l’agenda de notre formation politique pour l’Alternance pacifique et démocratique au Cameroun, nous sommes engagés à solliciter votre choix pour un nouveau mandat dans l’optique de consolider les cinq piliers qui justifient notre militantisme. Il s’agit notamment du PACTE RÉPUBLICAIN, du PACTE ÉDUCATIF ET DE LA JEUNESSE, du PACTE PRODUCTIF, du PACTE PATRIOTIQUE ET STRATÉGIQUE et du PACTE DE SOLIDARITÉ », indique-t-on dans la profession de foi de la liste présentée par ME André Marie Tassa, candidat à la tête de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest. « La durabilité de notre engagement partisan, intègre dans sa vision et stratégie, un modèle de gestion éthique, social et responsable de l’environnement, défini par les textes fondateurs du notre parti», annonce le juriste.

Dans la quarantaine des Fédérations communales du Mrc à l’Ouest les hostilités entre diverses listes sont houleuses. Au niveau de la commune de Tonga, deux listes sont en compétition. Tout à Baham où trois listes devront s’affronter. Au niveau des départements, on envisage des confrontations dans la Ménoua et le Ndé.

De nombreuses listes enregistrant des militants irréguliers ou infiltrés ont été rejetées par la commission électorale présidée par M. Siaka. Car, selon cette commission, des personnes dont les noms ou les numéros de carte de militant ne figurent pas dans le registre national des militants du Mrc ont postulé alors qu’ils n’en n’ont pas droit. Il existe aussi des cas de rejet pour ces personnes ne cumulant pas l’ancienneté requise pour être candidat à une élection de dirigeant du Mrc au niveau communal, départemental ou régional. M. Koueka, tête d’une liste rejetée au niveau de la Fédération régionale entend riposter. Alors que Wabo Fotso Jean Jacques, un autre candidat dont la liste a été rejetée reste silencieux.