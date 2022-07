CAMEROUN :: Narcisse Kombi dément avoir saisi la FIFA pour constater la vacance de la présidence de la Fecafoot :: CAMEROON

Le ministre des Sports et de l’Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi, vient de publier un communiqué dans le but de démentir l’information qui circulait sur les réseaux sociaux depuis quelques heures et qui faisait état d’une saisie par ses soins de la CAF et de la FIFA aux fins de constater la vacance de la présidence de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT).

Le Ministre Narcisse Mouelle Kombi précise bien dans sa sortie de n’avoir jamais saisi ni la Confédération Africaine de Football ni la Fédération internationale de football association (FIFA).

L'intégralité du communiqué du ministre des Sports et de l’Éducation physique