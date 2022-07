CAMEROUN :: Crise anglophone : Les généraux HOUSSEINI DJIBO et BOUBA DOBECREO qui vont traquer les terroristes :: CAMEROON

En faveur du décret présidentiel n°2022/299 du 14 juillet 2022 portant nomination au Ministère de la Défense, la cinquième région de gendarmerie ayant pour nouveau Commandant le Général de Brigade HOUSSEINI DJIBO et pour la région militaire interarmées c'est le Général de Brigade BOUBA DOBECREO tous installés ce matin par le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO.

La cérémonie s’est déroulée ce 19 juillet 2022 à l'esplanade de la place des fêtes de la Commercial avenue à Bamenda, en présence du Chef d’État-major des Armées, des gouverneurs du Nord-ouest et du Sud-Ouest, des officiers généraux, des élus locaux et chefs traditionnels.

Dans le contexte actuel, les régions du Nord-ouest sont paralysées face aux attaques répétées des groupes terroristes se réclamant comme des sécessionnistes. Cette crise alimentée par des cybercriminels installés hors du triangle national fait et continue de faire beaucoup de mal à l’État du Cameroun vue que les activités économiques de cette zone sont quasiment arrêtées, déplacement des populations, assassinats organisés des populations, des chefs traditionnels, des élus locaux, des forces de défense et de sécurité et les autorités administratives. Des kidnappings sous forme de demande de rançon, des viols, des destructions des biens publics, incendies des écoles, des hôpitaux et la liste n'est pas exhaustive. Jusqu’à ce jour, ces hors-la-loi sèment la terreur malgré la main tendue du Président de la République pour régler pacifiquement cette crise. Dans certaines zones les enfants ne vont plus à l’école depuis 2016. Prônés par des individus se proclamant du jour au lendemain chefs de gangs, avec des pseudos noms de général.

Ces nouveaux hommes portés à la tête de la cinquième région de gendarmerie et la région militaire interarmées sont susceptibles de changer le cour des évènements dans la crise anglophone qui sévit depuis 2016. Qui sont-ils ?

Le nouveau Commandant de la cinquième région militaire interarmées le Général de Brigade BOUBA DOBECREO a été promu à ce grade le 13 août 2015, avant d’être porté le lendemain à la tête du commandement du premier secteur de la force multinationale mixte. Auparavant, il a occupé les fonctions de coordonnateur général des Bataillons d’intervention rapide (Bir). Il est né le 14 février 1958 à Dschang. Après des études primaires à Garoua et secondaires à Douala, Garoua et Yaoundé, il s’est inscrit à la faculté de droit et des sciences économiques à l’université, avant d’entrer à l’Ecole militaire interarmées (Emia) en 1984, où il en sort lauréat de la promotion Rudolph Douala Manga Bell en 1985.

Dès sa sortie, il est nommé chef de section de la 222ème compagnie de combat à Bafoussam, puis commandant du premier Bir de Maroua. En 2004, il est commandant en second du troisième bataillon d’intervention rapide, ensuite commandant en second du BIR en 2005 et commandant du 62ème Bataillon d’infanterie motorisée (Bim) en 2009. Il a participé avec succès à plusieurs opérations militaires telles que l’opération Alpha, dans la région de l’Extrême-Nord et l’opération Delta à Bakassi.

En ce qui concerne la cinquième région de gendarmerie ayant pour nouveau Commandant le Général de Brigade HOUSSEINI DJIBO est né à Banyo vers 1961. Après des études primaires à Banyo et secondaires à Banyo et Ngaoundere, il s’est inscrit à la faculté de droit à l’université de Yaoundé 2, avant d’entrer à l’Ecole militaire interarmées (Emia) en 1984, où il en sort lauréat de la promotion Rudolph Douala Manga Bell en 1987. Dès sa sortie il a été porte fanion du GB Oumarou djam Yaya de regrettée mémoire pendant 3ans. successivement, il sera commandant des compagnies de Poli entre 1992 et 1994 et de Ntui entre 1994 et 1996. Il a fait un passage remarquable dans les services centraux du Ministère de la Défense et à la présidence de la République. Avant sa promotion au grade de Général de Brigade en 2017, il était chef Division régionale des anciens combattants et victimes de guerre de l'extrême Nord. Tout récemment, il commandait encore la première Région de Gendarmerie jusqu'au décret du chef de l'Etat qui fait de lui le nouveau Commandant de la cinquième région de Gendarmerie. Le Général de Brigade Housseini Djibo fut l'un des pionniers du BIR. Il a été une figure de proue dans la lutte contre le phénomène de coupeurs de route dans la partie septentrionale du pays.

Né le 26 juin 1958, à Nyang-Bangem dans le département du Kupe Manenguba, région du Sud-Ouest, il sort de l'EMIA en 1986, lauréat de la promotion "06 Novembre". Il suit un stage de Commandant d'unité dans la foulée de 1986 à 1987. Il obtient les Certificats d'Etat Major en 2000, de criminologie en 2004 et est admis au cours des officiers supérieurs de 2004 à 2005. Il est également titulaire d'un certificat en droit humanitaire obtenu en 2006.

Le Général Ekongwesse Divine a occupé plusieurs postes. Il a été successivement commandant des compagnies de Mbalmayo , Tignère, de l'aéroport de Douala, de Bamenda ensuite Commandant en second de la légion de Gendarmerie de l'Est en 2002 puis Commandant par intérim entre 2003 et 2004, commandant de l'école des officiers de la Gendarmerie en 2004, Directeur de personnel de la Gendarmerie Nationale en 2007. Entre 2009 et 2014, il sera tour à tour commandant des légions de Gendarmerie du Nord, de l'Adamaoua l'Est et du Nord, inspecteur national No 1 à l'inspection générale de la Gendarmerie Nationale. Au lendemain de sa promotion au grade Général de Brigade le 29 juin 2017 il sera nommé Commandant de la 5eme Région de Gendarmerie poste qu'il occupait avant sa récente affectation. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense lui a prescrit rigueur dans la gestion des hommes et unités subordonnées en matière de discipline et de probité tant en milieu urbain que dans le cadre opérationnel afin de prévenir tout comportement déviant des hommes et des attitudes susceptibles d'entamer la notoriété des Forces de Défenses Camerounaises. »

C'est donc en ces 02 soldats, deux promotionnaires, reconnus pour leurs prouesses et leurs expériences en matière opérationnelle à qui le Chef de l'Etat vient de placer sa confiance pour la sécurisation, la préservation et la restauration de la paix dans les régions de l'ouest, du Nord-ouest et du Sud-Ouest où l'on note une gradation exponentielle de l’extrémisme violent.

Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO.

« Il faut tenir le moral de la troupe, de maintenir la troupe mobilisée et de prévenir tout risque d'intoxication et de désinformation susceptible de produire les cas d'indiscipline ou de toucher au moral de la troupe. Je voudrais ici dire à la troupe qu'elle reçoit ses instructions de sa seule hiérarchie et non pas des réseaux sociaux des outils modernes de communication qui charrient parfois des messages curieux et bizarres et des appels de tout genre inappropriés en direction de nos forces armées.

L'armée camerounaise est une armée républicaine, elle est insensible à l'action des pêcheurs en eaux troubles, elle est républicaine, loyale et légaliste. Tenez à distance tous ces apprentis sorciers, ces marins-pêcheurs en eaux troubles, restez disciplinés comme vous l'avez été jusqu’ic. Évitez de considérer les opérations militaires comme un lieu de spectacle.»