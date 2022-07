CAMEROUN :: MORT DE « FIELD MARSHALL » OLIVIER LEKEAKA : EXIGENCE D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE INTERNATIONALE :: CAMEROON

Suite à l'assassinat du chef opérationnel de la Rébellion armée du Cameroun anglophone, nous, la Diaspora Camerounaise Combattante des Libertés, condamnons cet acte odieux et barbare qui indubitablement accroît le risque d'ensauvagement du conflit armé dans les régions en proie à la sécession, tout en nous éloignant de la solution pacifique tant recherchée.

Il n'appartient pas à un État soi-disant démocratique d'utiliser les méthodes totalement en rupture avec toutes pratiques conformes au respect de la procédure judiciaire.

Raison pour laquelle, nous, La Diaspora Camerounaise Combattante des Libertés, demandons à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies une Commission d'enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur cet assassinat et bien d'autres assassinats dignes des États obscurantistes, perpétrés par les différents protagonistes depuis le début de la guerre dans le No-So, afin que le droit et la justice puissent triompher en tout temps et en tout lieu...y compris contre l'avis des États voyous qui excellent dans les méthodes de répression bien plus inhumaines que celles des groupes rebelles qu'ils prétendent combattre.

...Les pratiques judiciaires légales devant s'imposer à tous et prévaloir contre vents et marées pour le TRIOMPHE DE L'ÉTAT DE DROIT !

Fait à Berlin, Bruxelles, Genève, Helsinki, Londres, Madrid, Paris, Rome, Washington, le 18 juillet 2022

BAS Allemagne

BAS Belgique

BAS Espagne

BAS Italie

BAS Scandinavie

BAS UK

BAS USA

BAS Suisse

BAS Insoumise

Les AMAZONES de France

Les Bobbi Tanap

Union des Artistes du Changement

Camdiac

Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD)

Ampliations :

- ONU, HCDH, UE, UA

- Département d’État USA, Quai d'Orsay

- 10 Downing Street

- UNESCO

- Human Rights Watch, RSF

- Presse