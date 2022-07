CAMEROUN :: L’ancien lion Nguea Jacques sera inhumé dans un cercueil-godasse offert par Samuel Eto’o :: CAMEROON

Décédé il y a 2 mois à Yaoundé, Nguea Enongue Jacques, ancien lion indomptable de l’équipe nationale du Cameroun, ancien sociétaire d’Ouragan de Loum et Canon de Yaoundé sera inhumé le week end prochain.

Et c’est dans un cercueil à la forme de godasse que va reposer celui que ses fans appelaient bien affectueusement l’échassier. Une commande de Samuel Eto’o, président de la Fecafoot réalisée par Joe la Conscience, un artiste qu’on ne présente plus pour ses positions politiques. Il le présente lui-même « Après les sarcophages en avion, en yacht, en cathédrale, en micro, en guitare, en voiture et aussi les lits et berceau x en voiture, j'ai le plaisir de vous présenter la dernière Godasse, de NGUEA ENONGUE JACQUES L'ex sociétaire de l'ouragan de loum, et du canon de Yaoundé »

Il faut le rappeler Nguea Jacques alias ailier volant est un ancien mondialiste de 82, vainqueur de la 1ere coupe d'Afrique des nations 1984 a Abidjan, 5 fois vainqueur de la coupe du Cameroun, 8 fois champion du Cameroun 3 fois vainqueur de la coupe d'Afrique interclubs.



Sa levée de corps est prévue pour ce jeudi 21 a 14h a la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Il sera ensuite transféré à Loum pour inhumation.

Le programme

1/ Levée de corps ce jeudi 21 a la morgue de l'hôpital central de Yaoundé dès 14h

2/ dépôt a son domicile

18h départ pour le palais des sports de Warda. Veillée et

3/ Départ pour loum ville à 4 h

4/ Dépôt du corps a son domicile des l'arrivée vendredi, suivi de la veillée.

5/ Samedi merci, déplacement du corps et dépôt à la place des fêtes, suivi de la cérémonie officielle

6/ enfin, enterrement dans la stricte intimité familiale