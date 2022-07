CAMEROUN :: Entre le marteau du FMI et la pression inflationniste :: CAMEROON

La conjoncture économique mondiale défavorable va contraindre le Cameroun à la hausse du prix du pétrole à la pompe.

Et le Cameroun se trouve entre le marteau du Fond Monétaire Internationale FMI et l’enclume de la pression inflationniste. Le journal Infos Majeures estime que «Ça roule sec vers la hausse des prix ».L’inquiétude s’accroit suite à la pénurie de carburant qui agite l’opinion depuis quelques temps dans les grandes villes du Cameroun, avec la guerre russo-ukrainienne, le monde se trouve privé d’un de ses producteurs majeurs d’hydrocarbures et de produits pétroliers raffinés.

Du coup, le Cameroun, pays importateur du carburant, n’est pas loin d’une éventuelle hausse de prix à la pompe, qui semble inévitable. Le gouvernement camerounais orchestrerait sagement une manœuvre, qui conduirait au pire alors même que les automobilistes continuent à se bousculer dans les stations-service à la recherche du carburant devenu précieux sésame, un scénario encore plus alarmiste se dessinerait pour les jours à venir.

La voix du consommateur s’insurge «Ne touchez pas au prix ». La structure des prix des carburants applicables au Cameroun, élaborée chaque mois par la CSPH, montre que le pays a enregistré des plus-values pendant plusieurs mois en 2020, comme ce fut déjà le cas tout au long de l’année 2016. Où sont passés ces gains qui se chiffraient à une vingtaine de milliards Fcfa par mois ? Pour le Dr Louis-Marie Kadeu le litre d’essence peut coûter environ 200 Fcfa à la pompe comme au Nigéria voisin.

Au sujet justement des Produits pétroliers le journal L’Indépendant parle de «Le diktat du FMI ». L’inévitable ajustement des prix des produits pétroliers exigé par l’institution de Bretton Woods.

A Douala, le Développement urbain est mis à rude épreuve. Pour le quotidien Le Messager, «La tête de Mbassa Ndine mise à prix». De grands projets initiés par le Maire de la ville de Douala, bloqués par la Commission interne de passation des marchés publics (Cimp), sous le regard complice de sa tutelle, le Minmap.



Pour le journal Les Preuves, «Bloquer le maire Mbassa Ndine c’est tuer l’émergence et la modernisation de Douala ». Le maire de Douala n’arrive pas à lancer un seul projet de modernisation de la ville. Un monstre appelé Commission de passation des marchés publics téléguidé par des mains noires à partir du ministère des Marchés publics à Yaoundé, combat le maire Mbassa Ndine par des jongleries qui visent à asseoir sur ses dossiers. Rien n’est exécuté dans les 52 milliards de budget de 2021 et Douala étouffe...

Sur le plan de la cooperation internationale, «Trois Officiers supérieurs français honorés par le président Paul Biya ». Réalités Plus indique qu’ En fin de mission au ministère de la Défense les Colonels Cornic Louis Alain, Duffeau Thierry et le Lt Colonel Terrinoir Nicolas ont été élevés au rang de Chevalier de l’Ordre de la valeur du Mérite Camerounais. Leur médaille leur a été remise au cours d’une cérémonie présidée le 15 juillet 2022 par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense Joseph Beti Assomo.