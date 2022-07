Pacte colonial : à quand la fin des ‘’11 accords secrets’’ entre la France et le Cameroun ? :: CAMEROON

La question taraude les esprits. Les panafricanistes grondent et demandent la fin de ces ‘’accords secrets’’. L’ambassadeur de France au Cameroun Christophe Guilhou nie tout en bloc, sans convaincre. Le locataire de l’Elysée attendu de pied ferme sur le sujet à Yaoundé.

Les Camerounais se sentent otages de la France depuis l’époque coloniale. Certaines indiscrétions font savoir qu’il existe « 11 accords secrets » entre le pays d’Emmanuel Macron et celui de Paul Biya. Ce qui permettrait à ce pays européen d’avoir la mainmise sur les richesses du poumon économique de la sous-région Afrique centrale.

Un document en circulation sur les réseaux sociaux, rapporte le contenu de ces fameux « accords secrets » jamais confirmés par Yaoundé. Sur les médias, certains nationalistes sont convaincus que ce document existe. Le quotidien privé camerounais Mutations en a fait sa grande une dans son édition du 6 janvier 2021. Longtemps resté silencieux sur la question, l’ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou a adressé un droit de réponse au rédacteur-en-chef du journal dirigé par Georges Alain Boyomo.

«Il n’existe pas de pacte colonial secret liant la France au Cameroun. Cette allégation est mensongère. Les accords en vigueur entre nos deux pays sont publics et accessibles en ligne», écrit le patron de la diplomatie française au Cameroun. Ainsi, poursuit Christophe Guilhou, «la France et le Cameroun ont signé depuis l’indépendance 125 accords bilatéraux dont 46 sont en vigueur. Ces accords portent sur des sujets aussi divers que par exemple la météorologie, la coopération culturelle, les questions maritimes et fluviales ou encore l’entraide fiscale et judiciaire. Il s’agit du mode normal de coopération entre deux Etats souverains et amis ».

Malgré ce démenti du diplomate français, les doutes persistent. Les Camerounais sont de plus en plus dubitatifs. Annoncé au Cameroun le 26 juillet 2022, le président Emmanuel Macron est attendu de pied ferme sur la question. Comme avec la Russie, les Camerounais veulent connaître la nature des accords de coopération signés aux premières heures de l’indépendance entre la France et le Cameroun.



Le contenu de ces «11 accords secrets» signés entre la France et les pays d’Afrique francophone

Peu de gens le savent. Mais il existe bel et bien des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leur ancienne autorité administrative, la France. Ces accords concernent de nombreux domaines, tels que le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques.