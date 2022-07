CAMEROUN :: Reconstruction du NOSO : L’ambassadeur de France répond à Paul Tasong :: CAMEROON

Christophe Guilhou affirme que son pays a effectivement consacré plus de 40 milliards Fcfa pour le relèvement des régions anglophones.

Malgré le caractère solennel et festif de la réception organisée le 14 juillet dernier (jour de la fête nationale française), en sa résidence à Yaoundé, l’ambassadeur de France avait à cœur de « clarifier » la polémique relative à la contribution de son pays au Plan présidentiel de reconstruction et de développement (PPRD) des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. « Contrairement à ce qui a été dit, la France n’a jamais renié les engagements qui ont été annoncés par l’ancien ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, lors de la visite qu’il a effectuée au Cameroun en octobre 2019. Depuis sa visite, et pour les prochaines années, la France aura consacré plus de 40 milliards de Francs Cfa au développement et à la reconstruction du NOSO. 40 milliards de CFA, la polémique est close », tranche mordicus Christophe Guilhou, en présence de plusieurs membres du gouvernement conviés à la réception.

Sans le citer nommément, mais pour qui suit l’actualité autour de cette affaire comprend que le diplomate répond ainsi au coordonnateur du PPRD, Paul Tasong, par ailleurs ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT). Lors de la 4ème session du comité de pilotage du PPRD le 08 juillet 2022, le ministre a ouvertement tancé Paris et l’Union européenne en général de manifester une solidarité à géométrie variable à l’égard du Cameroun et de l’Ukraine.

« Il y a un chiffre de 750 milliards de dollars qui est déjà annoncé pour la reconstruction de l’Ukraine. Sans oublier que la guerre en Ukraine est loin de s’estomper. Elle est bien en cours. Des chiffres comme ça sont déjà annoncés. Je ne voudrais pas me permettre quelques interprétations que ce soient. On dit souvent que comparaison n’est pas raison. Mais je ne voudrais pas avoir tort », avait fait remarquer Paul Tasong aux journalistes.

Débat clos, Christophe Guilhou a saisi l’occasion de célébration de la fête nationale pour établir le bilan de santé des relations entre le Cameroun et la France. « Nos deux pays partagent des principes communs. Nous pouvons bien entendu avoir sur tel ou tel sujet des divergences, mais nous demeurons convaincus que notre partenariat reste important pour le maintien d’un ordre international fondé sur des principes partagés », a-t-il déclaré. Concrètement, l’on note la variété des domaines de coopération. En matière d’éducation et de formation, « 30 conventions interuniversitaires ont-ils été signées entre instituts d’enseignement des deux pays, 1700 visas étudiants ont été délivrés en 2020., plus de 2500 visas en 2021 et environ 3500 cette année.

17 milliards Fcfa

Sur le plan énergétique, « le secteur de l’électricité avec le barrage de Nachtigal, dont Proparco, filiale de l’AFD est le principal financier. La cérémonie de réception technique de sa cité d’exploitation, dont le coût est estimé à environ 17 milliards de FCFA, a eu lieu il y a [plus de deux semaines]). Au moment de sa mise en service – prévue pour 2023 –, le barrage permettra de répondre à la demande croissante d’électricité au Cameroun en desservant 30% des besoins du pays », se félicite le diplomate.

Dans le domaine de la défense, « plus de 100 stagiaires des Forces armées camerounaises ont encore été envoyés en 2021 en formation dans les écoles militaires, en France, comme dans les pays africains partenaires » En présentant ce tableau des relations entre Paris et Yaoundé, l’ambassadeur a voulu ainsi confondre les « détracteurs » et mercenaires de la désinformation » qui ne cessent de tout peindre en noir. Mais peine perdue, car « le ‘‘kongossa’’ ne nous aura pas », lance Christophe Guilhou.