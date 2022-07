MONDE ENTIER :: Comment transformer votre espace de travail pour augmenter votre productivité en 2022 ? :: WORLD

À la fin de la semaine de travail, vous vous demandez souvent comment est-ce que le temps s’est écoulé et comment vous avez pu accomplir si peu de choses ? Vos patrons ou vos clients vous harcèlent-ils parce que vous êtes toujours en retard dans vos travaux ? Que vous travailliez à domicile ou dans un bureau rempli d'autres personnes, certaines choses peuvent vous aider à être plus productif. Dans cet article, découvrez les choses que vous pouvez changer pour faire de votre espace de travail un lieu où la productivité est à son maximum.

Adapter l’espace au travail

Vous pouvez transformer votre bureau standard en un bureau flexible qui favorise la productivité, la concentration et la collaboration. Pour ce faire, vous n’avez qu’à suivre les étapes suivantes :

Analysez votre bureau en détail

Pour réussir cette transformation, déterminez si votre espace actuel est suffisamment ouvert pour accueillir les changements. Il se peut que certains bureaux ne soient destinés qu'à un aménagement ou que certains éléments doivent être mis à l’écart si vous voulez adapter un espace de travail flexible.

Faites une liste des problèmes rencontrés avec votre espace de travail

L'analyse de l'espace de travail comprend également l'établissement d'une liste de ce qui lui manque, des améliorations nécessaires et de ce qu'il faut faire pour corriger ces problèmes.

Mettez en place un plan de changement

Il est préférable de confier la planification du design de votre espace de travail à des professionnels. Cependant, vous pouvez vous inspirer des modèles disponibles sur internet pour transformer votre bureau ennuyeux en un endroit stimulant.

N'oubliez pas d'ajouter les accessoires indispensables à votre travail dans votre décoration.

Ne pas oublier l’éclairage !

Des recherches ont montré que les gens travaillent mieux à la lumière naturelle du soleil, mais pour beaucoup d'entre nous se trouvent dans l’incapacité d’obtenir une lumière naturelle satisfaisante au bureau, et ce, pour deux raisons : soit il n'y a aucun moyen d'obtenir la lumière directe du soleil dans le bureau, soit il est difficile d’en profiter à cause de l'éblouissement qu'elle peut causer sur les écrans d'ordinateur.

Heureusement, il existe une autre solution pour les espaces qui manquent de lumière : les ampoules et les lampes de bureau à lumière naturelle. Ces dernières simulent la lumière des rayons du soleil et favorisent la vigilance et la productivité.

Bien vous asseoir

Les êtres humains n'ont pas été conçus pour rester assis à leur bureau toute la journée, mais malheureusement, c'est la réalité dans beaucoup de postes de travail. C'est encore pire lorsque nous devons passer de nombreuses heures par jour sur une chaise de mauvaise qualité.

De toute manière, il est difficile de se concentrer sur le travail si l’on se tortille constamment dans son siège et que l'on se sent mal à l'aise. Si vous laissez cette situation durer trop longtemps, vous pouvez même développer des problèmes de santé. Il est donc important d'investir dans un siège ergonomique pour adopter une meilleure posture et mieux se concentrer.

Préservez la propreté de votre bureau

Si vous êtes assis dans un espace en désordre et que vous pensez à ce désordre et à la façon dont vous devrez le nettoyer, vous ne travaillez probablement pas beaucoup. Prenez quelques minutes chaque jour pour ranger votre espace de travail. Durant ces minutes d’entretien précieuses, vous pouvez jeter les objets inutiles et maintenir l’organisation qui convient à votre style.

Organisez votre bureau

On dit souvent que le désordre est le signe d'un esprit créatif, mais essayez d'argumenter cela auprès de votre patron ou de vos clients lorsque vous ratez une échéance parce que vous avez oublié que le projet était dû ou que vous n'avez pas pu trouver des documents importants dans tout le désordre de votre bureau. Si vous voulez travailler plus efficacement, planifiez vos tâches sur des programmes de calendrier et utilisez un organisateur de bureau.

La chose la plus importante que vous puissiez faire est de créer un espace fonctionnel sur lequel vous avez autant de contrôle que possible de sorte que vous sachiez que vous pouvez modifier les choses pour les adapter à vos besoins. Une fois que vous aurez l'impression d'être davantage en charge de votre domaine, vous pourrez vous concentrer comme il se doit sur vos tâches.