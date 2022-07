MONDE ENTIER :: Exclusivité: Casino Patience, Le jeu de cartes Solitaire. :: WORLD

Le but du jeu est de libérer des cartes dans le jeu pour créer des piles de couleurs dans l'ordre croissant, basées sur les as. Pour chaque 52 unités que vous pariez, vous obtenez 5 unités pour chaque carte que vous pouvez placer dans la Suite Stack. Pour le Commerce Utilisez un jeu de 52 cartes. Les piles de combinaisons ont 4 bases et sont initialement vides. Il y a des piles de 7 colonnes avec des cartes dépliées vers le bas et la carte du dessus tournée vers le haut. Les cartes sont distribuées de gauche à droite : 1 carte dans la première pile, 2 cartes dans la deuxième pile, 3 cartes dans la troisième pile, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la dernière pile à droite contienne 7 cartes. Les cartes restantes sont placées face cachée dans la pioche dans le coin supérieur gauche.

Une plate-forme de jeu est créée en retournant les cartes de l'inventaire et en les plaçant face visible sur la pile de la plate-forme de jeu à droite de l'inventaire. Le costume est pique, cœur,

Empiler des cartes Les piles combinées doivent commencer par A et être dans l'ordre croissant (Par exemple, As de cœur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi, de bas en haut). La pile de colonnes doit alterner le rouge et le noir et doit s'accumuler dans l'ordre décroissant. Vous pouvez donc mettre le 4 de cœur ou le 4 de carreau sur le 5 de pique, mais pas le 4 de trèfle ni le 4 de pique. Le Play Deck est construit en retournant la carte du dessus du Stock et en la plaçant face visible sur le Play Deck (en cliquant sur la carte du dessus du Stock). Diminuez le jeu en jouant la carte la plus haute de la pile de colonnes ou de la pile de fusion (clic gauche et faites glisser pour positionner). Déplacer les piles de cartes et de colonnes N'importe quelle carte face visible de n'importe quelle pile peut être jouée. Pour déplacer des cartes, des piles ou des piles partielles d'une colonne à une autre, cliquez simplement sur votre carte la plus haute que vous souhaitez déplacer et faites-la glisser vers l'autre pile.

Seuls les rois ou les piles commençant par le roi peuvent se déplacer vers des positions de pile de colonnes vides. Pour déplacer la carte du dessus du Play Deck vers n'importe quelle pile, cliquez dessus et faites-la glisser. Pour déplacer la carte du dessus d'un Play Deck ou n'importe quelle pile de colonnes vers une pile de couleur, cliquez dessus et faites-la glisser - ou double-cliquez dessus et elle ira automatiquement à la bonne pile. Pour accéder aux cartes face cachée dans une pile, vous devez libérer les cartes face visible en les déplaçant vers une autre pile ou vers une position de pile vide. Lorsque la carte du dessus de la pile de colonnes est une carte face cachée, cliquez dessus pour la retourner face visible. Lorsque vous ne pouvez pas déplacer la carte ou la pile du dessus, cliquez sur Inventaire pour placer une nouvelle carte dans la pioche.

