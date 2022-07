RUSSIE :: Vladimir Poutine : L'homme fort de la planète fait reculer ses détracteurs. :: RUSSIA

Lancée le 24 février 2022, l'opération militaire spéciale Russe se poursuit en Ukraine avec une avancée significative.

Selon les informations du ministère de la défense, la Russie gagne non seulement sur le plan militaire mais aussi sur le plan économique. Pour revenir aux faits, l’Union Européenne et les États-Unis assouplissent les sanctions contre la Russie.

En cela, le Trésor américain a retiré des sanctions contre Gazprom, Gazprom Germania GmbH, ainsi que pour sa filiale Alfa-Bank du Kazakhstan. Les USA ont également autorisé les transactions avec la Fédération de Russie concernant les engrais, les denrées alimentaires, les semences, les médicaments et le matériel médical.

Et la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a proposé de ne pas limiter la quantité de pétrole vendue par la Russie si son prix est limité. En effet, la commission européenne prévoit de modifier les sanctions contre la Russie pour en éliminer les clauses sur les exportations alimentaires et «peut-être aussi sur le pétrole et le gaz». Affaire à suivre.