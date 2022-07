Coopération militaire franco-camerounaise : S.E Paul BIYA Paul décore trois officiers français. :: CAMEROON

Présidée par le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO, la cérémonie de remise de décorations à trois coopérants militaires français enfin de séjour au Cameroun s’est déroulée le 15juillet 2022 dans la salle des actes du Ministère de la Défense un jour après la fête nationale française le 14 juillet. En présence du Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, du Chef d’État-major des Armées, de l’Attaché Militaire auprès de l'Ambassade de France Représentant de l'ambassadeur de France au Cameroun et plusieurs officiers généraux.

Ladite cérémonie s'est déroulée selon la pure tradition militaire et les décrets du Chef de l’État, Chef des Forces Armées signés le 31 mars 2022 décorant le Colonel Cornic Louis-Alain Chevalier de l’Ordre National de la Valeur, du Colonel Duffau Thierry et du Lieutenant-colonel Terrenoir Chevalier de l’Ordre du Mérite camerounais à titre exceptionnel pour le compte du 20 mai 2022 ont été exécutés scrupuleusement selon les règles de l'art par le Ministre de la Défense.

Lors de son discours, le colonel Chipot Thierry, Attaché de Défense près l’Ambassade de France, après avoir remercié le Chef de l’État Paul BIYA au nom de la France à travers le ministre de la Défense camerounaise. Pour lui, ces décorations mettent en lumière le travail fourni dans l'ombre par ses camarades français. « Cela met en lumière cette coopération ou ces échanges qui permettent de travailler ensemble à améliorer nos outils de défense… Je voudrais enfin profiter de cette situation pour expliquer que c'est bien un travail qui est réalisé avec l'armée camerounaise… Et qui s'est traduit encore hier à l'inverse puisque nous avions une dizaine de stagiaires camerounais dans nos écoles françaises qui ont défilé sous les champs Elysées hier matin, preuve que nous sommes dans un accord de coopération ».

Quant au Ministre de la Défense, la solidité et la fluidité de la coopération militaire qui lie le Cameroun et la France est au beau fixe. Il a ensuite évoqué la réception organisée à l'honneur de la célébration de la fête nationale française par l'ambassadeur de France où son excellence Christophe Guilhou a mis en évidence la coopération multiforme franco-camerounaise consolidée, renforcée au fil du temps. Magnifiant cette coopération, le ministre BETI ASSOMO n'est pas passé par quatre chemins pour rappeler la diversification de la coopération militaire que le Président de la République entreprit depuis une dizaine d’année avec d'autres pays. Selon lui, l'amitié qu’entretient le Cameroun et la France ne souffre d'aucune ambiguïté.

Pour les récipiendaires du jour, tout le mérite leur est reconnu partout où ils ont servi durant leur séjour au Cameroun. « Durant leur séjour au Cameroun, ils ont contribué de façon remarquable au renforcement de notre coopération. J’apprécie à leur juste valeur la grande qualité de leurs propositions et suggestions …dont ils ont fait montre dans leurs services quotidiens… ils ont largement contribué à la réalisation d'importants projets communs conduits par des institutions et autorités auprès desquelles ils étaient placés ». Continuant dans le même sens, le patron de la cérémonie a souhaité une bonne continuation de carrière aux élus du jour plein succès dans leurs fonctions à venir.